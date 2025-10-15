Nayara Springs hace historia al ser el primer hotel en Costa Rica con tres llaves Michelin. (Nayara Springs/Instagram)

Un hotel en La Fortuna de San Carlos, cerca del Parque Nacional Volcán Arenal, puso el nombre de Costa Rica en lo más alto del turismo internacional.

Se trata de Nayara Springs, el primer hotel del país en obtener tres llaves en la Guía Michelin, una distinción que premia a los alojamientos más excepcionales del mundo.

Este exclusivo resort para adultos ofrece vistas impresionantes al Volcán Arenal, relajantes piscinas de agua termal y una propuesta gastronómica que enamora a quienes lo visitan.

La Guía Michelin ahora evalúa hoteles

Hasta hace poco, la reconocida Guía Michelin se enfocaba únicamente en los restaurantes; sin embargo, ahora también evalúa hoteles bajo un nuevo sistema que entrega de una a tres llaves.

La decisión se basa en una investigación exhaustiva que valoró más de 7.000 alojamientos en todo el mundo, siguiendo los estrictos criterios de los inspectores.

Las Llaves Michelin reconocen a los establecimientos más destacados en arquitectura, diseño, servicio, autenticidad y calidad de la experiencia.

El hotel ofrece espectaculares vistas al volcán Arenal. (Nayara Springs/Instagram)

Un paraíso natural y cultural en el corazón del Arenal

Además de su lujo, Nayara Springs ofrece experiencias únicas que destacan el encanto costarricense. En su propiedad se encuentra un santuario de osos perezosos, especie que habita en los árboles del lugar y que recientemente fue declarada símbolo nacional.

Los visitantes también pueden disfrutar de un tour por una plantación de café y chocolate, donde aprenden sobre el proceso de cultivo, producción y degustación de estos productos emblemáticos.

Para los amantes de la cultura, el hotel cuenta con una cafetería con clases de barismo y repostería típica, y un recorrido que invita a descubrir las artesanías y tradiciones del pueblo indígena Maleku, enriqueciendo así la experiencia turística.

Esta es parte de la experiencia pueden vivir los turistas en el Nayara Springs.

Un reconocimiento que impulsa el turismo costarricense

La obtención de las tres llaves Michelin coloca a Nayara Springs en una lista privilegiada de los hoteles más sobresalientes del mundo.

Este reconocimiento no solo destaca la calidad del servicio y la hospitalidad costarricense, sino que también impulsa el atractivo del país como un destino de lujo y sostenibilidad.

Para más información sobre el estudio y la lista completa de hoteles reconocidos, puede visitar el sitio oficial de la Guía Michelin.