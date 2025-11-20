Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, comparó las montañas de Cartago con las de Suiza

Adán Chinchilla, maquillista de Teletica, y conocido por su carisma y simpatía, conversó con La Teja sobre los lugares que más le gustan de Costa Rica y hasta los comparó con Suiza, país que visitó hace dos meses.

“Me gustan los lugares montañosos donde no haya muchas culebras ni mucho peligro. Me gusta mucho la fauna y disfrutar de los paisajes de nuestra biodiversidad en Costa Rica”, nos comentó el maquillista.

Montañas de Cartago son indescriptibles

La figura de Teletica detalló que le encantan las montañas de Cartago y de San Carlos, pero las de la Vieja Metrópoli son indescriptibles y detalló sus razones.

Adán Chinchilla, el maquillista de Teletica que destaca la belleza natural del país. (Cortesía/Cortesía)

“Cartago, por ser un llano tan grande, disfrutamos mucho de los alrededores de sus montañas, que son muy similares a Suiza, sin querer queriendo.

“Simplemente que en Suiza no hay cercas, pues todo es abierto. En Costa Rica tenemos nuestra división con cercas y muros y todo lo demás”, expresó.

Un claro ejemplo de los lugares de los que habla el maquillista son los miradores cerca del Sanatorio Durán, los cuales se llenan de familias que buscan disfrutar del atardecer y las impresionantes vistas que ofrece la zona.

Los paisajes de montaña de Cartago que, según Chinchilla, se comparan a los de Suiza. (Rafael Pacheco Granados)

En el mismo camino al volcán Irazú, llegan aventureros que arman su propio pícnic con mantas, comida, abrigos y hasta mascotas.

“Hay que disfrutar mucho de esos paisajes, disfrutémoslos que son nuestros”, agregó el maquillista.

Artículos esenciales y consejos para el visitante

Adán también envió un mensaje a las personas que van a visitar Costa Rica por primera vez para que puedan disfrutar de la experiencia al máximo.

“Que disfrute a la gente de nuestro país Costa Rica, que aquí somos un país lleno de mucha diversidad y diversión, somos personas muy sociables y muy queridas. Que se animen a hablar con los ticos, que eso lo hemos perdido mucho y que disfrute de esta fauna que tenemos”, indicó.

Los miradores de Cartago son perfectos para hacer pícnic. (Rafael Pacheco Granados)

Chinchilla comentó que él no es de las personas que llevan bolsos grandes cuando va de salida, pues prefiere portar lo básico y comprar lo que necesita en el lugar.

Sin embargo, lo que nunca le falta son sus pastillas y maquillaje, ya que siempre anda preparado.

En cuanto a sus personas favoritas para sus paseos, mencionó que Dios es su compañía, además de su pareja, pues sus padres ya fallecieron.

Tiempo libre

Chinchilla dijo que su tiempo libre lo usa para rezar mucho, ya que es una persona muy devota a la virgen de Los Ángeles y cree mucho en Dios.

“Dios me ha concedido muchas cosas, pues me he sentido un poco solo sin mi mamá. Actualmente, tengo planes para mi salón, mi peluquería”, recalcó.