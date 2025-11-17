La olla de carne de 4.000 colones que sabe a la abuela y tiene a Coronado haciendo fila

Una familia de Vázquez de Coronado encontró en la cocina el camino para construir un negocio que se ha convertido en un proyecto lleno de sabor.

Lo que comenzó como una venta en la Feria del Agricultor terminó evolucionando en la reconocida Soda Parrillera M y K, ubicada al frente de la clínica del cantón.

LEA MÁS: La Fresada de Barva: el lugar que enloquece con sus fresas y cuatro sabores de crema

Hablamos con el propietario, Michael Rodríguez, quien explicó que la idea nació junto a su hermana Kimberly y su mamá, Everlyn Jiménez, cuando decidieron vender productos caseros como pan y repostería.

La olla de carne es uno de los platillos más pedidos por su sabor casero. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

“Iniciamos hace 12 años en la Feria del Agricultor de Coronado. Empezamos vendiendo pan casero, queque seco y todo lo que era repostería.

“Luego, nos dieron la oportunidad, en la misma feria, de emprender con lo que eran pinchos de carne y todo lo de carne a la parrilla y de ahí nació el nombre”, comentó Michael.

Esta bonita familia es la que está detrás del proyecto. En la fotografía: Evelyn Jiménez, Michael y Kimberly Rodríguez. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

LEA MÁS: Restaurante brumoso cerca del Fello Meza se volvió leyenda por su chifrijo con costilla

La evolución del negocio

Con el paso del tiempo, incorporaron casados, gallo pinto, platillos variados y alimentos preparados al momento. Cada sábado y domingo ofrecían sus recetas a los clientes de la feria, quienes rápidamente comenzaron a identificarlos por su sabor casero y la buena porción.

Gracias a la aceptación del público y al crecimiento constante, la familia tomó la decisión de trasladarse a un local hace seis meses, al frente de la clínica de Coronado.

Las personas que van al centro de salud de Coronado, aprovechan para probar las delicias de la soda. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

LEA MÁS: ¿Va a tramitar su cédula? Pruebe la famosa soda del Tribunal Supremo de Elecciones

Michael y su hermana dejaron sus trabajos para dedicarse al proyecto, mientras que doña Everlyn continuó siendo el corazón de la cocina, como lo había sido desde los inicios.

“Ha sido un cambio muy bonito porque han pasado cosas muy diferentes. No teníamos el conocimiento de todo lo que conlleva esto y entre los tres nos hemos ido dando apoyo, hemos ido pasando pruebas y aquí estamos”, añadió.

Nuestro compañero, Joseph Fonseca, se comió un delicioso casado. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Un negocio familiar que no se detiene

Hoy en día, la soda abre de lunes a viernes desde las 6 a.m., hasta las 8 p.m., y los sábados hasta el mediodía.

Además, la familia sigue asistiendo a la feria para mantener la relación con quienes los han apoyado por más de una década.

Su trabajo refleja dedicación, esfuerzo, unidad y tradición, valores que los clientes reconocen en cada plato.

La soda tiene el sabor casero que no se pierde. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

También probamos los tamales y son deliciosos. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

El menú es amplio y pensado para todo tipo de gustos. En el desayuno destacan el gallo pinto, empanadas y sándwiches.

Para el almuerzo, los favoritos son la olla de carne, los casados, el chifrijo y el vigorón. También hay opciones para quienes buscan algo para la tarde, como repostería.

“En la mañana hay un pinto muy completo y la gente lo busca mucho porque aquí al frente está el laboratorio, entonces la gente viene a hacerse pruebas de sangre y de una vez cruzan acá.

En soda también estaban los papás de Evelyn y abuelitos de Michael. En la foto: Carlos Jiménez y Carmen Muñoz. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

La soda tiene su toquecito casero. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

“Al mediodía les gusta mucho la olla de carne. El chifrijo lo piden bastante y los casados les gustan mucho. De vez en cuando manejamos algún plato del día, opciones que la gente pide”, explicó el propietario.

Una experiencia casera que conquista

Durante nuestra visita, probamos la famosa olla de carne. Desde que el plato llegó, su aroma lo decía todo: un caldo con suficiente verdura, un buen trozo de carne y ese sabor profundo que recuerda a las comidas tradicionales hechas por la abuela.

Para completar, incluía arroz y una porción generosa, perfecta para quedar satisfecho.

También degustamos un casado de pescado, disfrutado por Joseph Fonseca, nuestro compañero de redes, junto con un fresco natural bien preparado.

Soda Parrillera M y K abrió su local tras años de trabajo en la feria. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

El ambiente, la atención, los detalles y el sabor hacen que cada visita se convierta en una experiencia acogedora.

Michael asegura que el secreto está en mantener la esencia familiar:“Tratamos de mantener el sazón, mi mamá cocina muy bien y ahora mi hermana le sigue los pasos”.

La olla de carne incluye buenas porciones de carne y verdura. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Los precios también son accesibles: el gallo pinto cuesta desde ₡2.600, mientras que los casados y la olla de carne tienen un precio de ₡4.000, ideales para visitarlos en familia sin preocuparse por gastar demasiado.

Para quienes deseen pedir a domicilio, la soda ofrece envíos y puede contactarse al teléfono 8485-0096.

“Para las personas que no han venido, les aseguro que se van a enamorar porque todo se hace con amor y esperamos que podamos servirle a mucha gente”, finalizó Michael.