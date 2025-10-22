¿Va a tramitar su cédula? Pruebe la famosa soda del Tribunal Supremo de Elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una soda con sabores típicos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene una soda que es abierta al público y que invita a probar sus sabores caseros, que para muchos, son los mejores.

Me dirigí hasta la institución para vivir la experiencia de primera mano, conocer su historia y probar sus deliciosos platillos.

Visité el tribunal alrededor de las 11 a. m., ingresé por la entrada principal y consulté dónde estaba la famosa soda, a la que es muy sencillo llegar.

La soda ofrece diversas opciones de comida. (Yerlin Gómez)

Los alimentos son frescos y el sabor es increíble. (Yerlin Gómez)

Tradición familiar que sigue viva

Ahí nos recibió Thais Gómez, la propietaria de este proyecto, quien nos contó cómo empezó a laborar en esta soda.

“La que inició con todo este tema fue mi mamá (Sonia Bustamante), quien estuvo al frente de esta licitación por más de 10 años.

“En ese tiempo, yo todavía estaba en el cole y es muy curioso que, ahora que yo la continué, junto con una tía (Fabiola Bustamante), algunos funcionarios que trabajaban cuando mi mamá estaba, todavía siguen aquí, eran muchachos y ahora son señores”, mencionó Thais.

Doña Sonia le dijo a su hija en algún momento que ya se quería pensionar y que quería que ella se quedara con el negocio. Fue entonces cuando Thais decidió salir de donde estaba trabajando para continuar el negocio, aprovechando que estudia administración de empresas.

Thais continuó la idea de su mamá. (Yerlin Gómez)

Gómez empezó con catering service, servicio que aún ofrece, y también le dio continuidad a la idea de su mamá, por lo que ahora se desempeña en ambos proyectos.

Experiencia y sabor en cada plato

Thais tiene experiencia en servicios de alimentación por medio de licitaciones públicas, lo cual le permite operar en este escenario, que recibe a muchos costarricenses día a día.

“En el Tribunal Supremo de Elecciones tenemos dos años. Empezamos en diciembre de 2022, vamos a cumplir tres y esperamos seguir varios años más.

La soda recibe numerosos clientes todo el día. (Yerlin Gómez)

Algo que caracteriza este lugar es el buen servicio. (Yerlin Gómez)

“También estamos en el Poder Judicial, en la soda del OIJ”, nos contó Thais.

Para que se le vaya haciendo la boca agua, el día se inicia con desayunos típicos: tortillas palmeadas, gallitos de salchichón, pinto, huevos rancheros, entre otros.

Los desayunos del día cuestan ₡1.725 y traen pinto, dos acompañamientos, pan y bebida.

Almuerzos variados y con sazón casero

A partir de las 11 a. m., se ofrecen almuerzos con entre 7 y 10 platillos diferentes, que varían todos los días, incluyendo opciones vegetarianas.

Usted puede pedir el plato del día o variarlo a su gusto, pues es tipo buffet.

Gómez me ofreció un casado que incluía buenas porciones de arroz, frijoles, pescado, vegetales, ensalada, además de una refrescante bebida natural.

Ese almuerzo estaba exquisito, fresco, calentito y además pude comprobar la excelente atención.

Adicionalmente, me ofrecieron un rico arroz con leche, que fue perfecto para complementar el platillo.

Este casado de pescado es una de sus delicias. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Sabor y atención que hacen sentir como en casa

“Como nuestro cliente es muy repetitivo y viene a veces todos los días, entonces necesitamos tener esa variedad para que no se aburra de comer siempre lo mismo.

“La idea es que ellos sientan que están comiendo en su hogar, más que el trabajo, es la segunda casa. Se busca que el sabor sea estandarizado para que les sepa siempre igual”, mencionó Thais.

El precio de los almuerzos va desde los ₡2.650 en adelante e incluye arroz, frijoles, ensalada, una guarnición, una proteína y la bebida natural.

“En el desayuno, les encantan las tortillas palmeadas y, en el caso de los almuerzos, les encanta la olla de carne, que, generalmente, la hacemos miércoles. Así como cerdo al horno, muslo de pollo al horno, mondongo, picadillos, y en repostería, les encanta el tamal de elote y tamal asado”, agregó la propietaria.

Abierta al público y con excelente servicio

La soda del Tribunal Supremo de Elecciones es abierta al público en general y es frecuentada también por funcionarios públicos.

Las personas que lo atienden dan un excelente servicio y aunque pasan en un corre y corre, disfrutan y hacen con pasión su trabajo.

El horario que maneja la soda del tribunal es de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. Así que si anda por la zona, aproveche y se da la vuelta.