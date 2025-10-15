Cevichería Los Cartagos: el negocio que empezó en un cuarto y terminó tomando casi toda la casa

Cevichería Los Cartagos lo espera con los mejores ceviches de Cartago. (Cevichería Los Cartagos/Cortesía)

Lo que comenzó como una pequeña idea en plena pandemia se transformó en una historia de esfuerzo, sabor y éxito que hoy enorgullece a la provincia de Cartago.

La Cevichería Los Cartagos, que empezó en el cuarto de una casa, es ahora uno de los lugares más recomendados por los amantes del ceviche costarricense y del buen marisco.

Recomendación de nuestros lectores

Nuestros lectores nos hablaron de este sitio, ubicado 150 metros al norte de Pizzería Daniela, en Guadalupe de Cartago, por lo que nos dimos a la tarea de conocer más sobre este lugar.

Fue así como descubrimos que el local se ha ganado la fama gracias a su ceviche único, preparado con ingredientes frescos y un sabor que solo sus propietarios, Adrián Monge y su esposa, Kimberly Chaves, saben lograr.

Copa la Calacha es una de sus deliciosas opciones. (Cevichería Los Cartagos/Cortesía)

Su historia

La pareja inició el proyecto familiar luego de que Adrián, quien era barista en un restaurante, se quedara sin trabajo, pero lejos de rendirse, aprovecharon su talento en la cocina y decidieron aventurarse con lo que mejor sabían hacer: ceviche con alma y corazón.

“Nosotros empezamos en pandemia vendiendo ceviche los fines de semana solamente a domicilio, esto por todo el tema de la restricción que se estaba generando en ese momento. Así estuvimos por año y dos meses más o menos”, contó Kimberly a La Teja.

¡Qué rico un pescado! En la cevichería lo puede degustar. (Cevichería Los Cartagos/Cortesía)

En ese entonces vendían apenas 30 tacitas cada fin de semana, pero poco a poco los pedidos se multiplicaron.

El sabor del ceviche fue tan bien aceptado por los clientes, que decidieron transformar el cuarto de su casa en una pequeña ventanita, aprovechando que no le estaban dando un uso.

“Todos los vecinos nos decían que por qué no montábamos algo porque nos estaba yendo bien gracias a Dios”, recordó Kimberly.

La pareja apostó todo por el sueño, pues vendieron su carro y varios artículos para comprar utensilios de segunda mano como una urna, la cocina y un freidor pequeño. Así levantaron una ventanita, que tenía una barra con espacio solo para dos personas.

Si ve este lugar, no dude en parar y comerse un buen ceviche. (Cevichería Los Cartagos/Cortesía)

El lugar se llenaba tanto que los clientes comían en la acera, lo que los obligó a ampliar y tomar primero el frente de la casa y luego la cochera.

Han ido creciendo gracias a sus clientes

Hoy cuentan con espacio para seis mesas y el local se llena bastante.

“La idea es, si Dios lo permite, agarrar nuestra casa y dejarla como local. Ese es nuestro sueño”, comentó Kimberly con ilusión.

El menú es variado

En la actualidad, el negocio se ha transformado en un punto de encuentro familiar, donde se sirven no solo ceviches, sino también arroz con mariscos, pescado entero, camarones al ajillo o empanizados, sopa de mariscos y muchas otras opciones que varían entre semana y fin de semana.

Kimberly Chaves y Adrián Monge saben enamorar con sus sabores. (Cevichería Los Cartagos/Cortesía)

“Nosotros utilizamos todo fresco y con buenos ingredientes, todo es de buena calidad”, aseguró la propietaria.

El secreto del exquisito sabor del ceviche de pescado está en una mezcla de buenos olores, pescado fresco y un toque especial que nadie más conoce.

Los visitantes pueden escoger entre una gran variedad: ceviche de pescado, de camarón, de piangua, mixto con camarón, mixto de la casa, mariscada fría, cóctel de camarón y hasta ceviche vegetariano, preparado con plátano o garbanzo.

Todos los platos se sirven con banano verde, tortilla tostada o galleta, y los precios van desde los 2.400 colones.

Dicen que el ceviche mixto de camarón es una tentación. (Cevichería Los Cartagos/Cortesía)

Para quienes prefieren las caldosas, el menú también ofrece opciones irresistibles: la pequeña de pescado cuesta 1.700 colones y la mixta de la casa llega a 4.000 colones. Además, hay creaciones muy originales como la cartagosa, con palomitas de pescado, o la carnosa, de carne mechada.

El esfuerzo de Adrián y Kimberly ha rendido frutos y su cevichería recibe visitantes de Tibás, Heredia, Puntarenas, Grecia y otras zonas del país.

En un espacio donde antes solo había una habitación, hoy hay risas, conversaciones y platos que huelen a mar y a trabajo duro.

Así quedó la casita de los propietarios. (Cevichería Los Cartagos/Cortesía)

La Cevichería Los Cartagos se convirtió en ejemplo de perseverancia y sabor auténtico, un rincón que demuestra que con esfuerzo, fe y pasión se puede empezar desde cero y llegar muy lejos.

Horario y ubicación

El horario de atención es de lunes a domingo de 11:30 a. m. a 9 p. m., y los feriados hasta las 7 p. m. Si usted quiere visitarlos, puede encontrarlos en Waze bajo el nombre Cevichería Los Cartagos.

Para pedidos, puede comunicarse al 6488-0332.