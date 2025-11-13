Vásquez de Coronado celebrará 115 años con dinosaurios frente a su histórica iglesia

El cantón de Vásquez de Coronado está listo para celebrar sus 115 años con una fiesta que promete sorprender a grandes y pequeños.

El Festival del Amor se realizará del 14 al 16 de noviembre en el parque central del cantón, donde habrá actividades para todos los gustos: música en vivo, presentaciones artísticas, gastronomía, juegos mecánicos y la atracción estrella de este año, los dinosaurios de Dinoland.

El evento es organizado por la Municipalidad de Vásquez de Coronado.

Los visitantes podrán recorrer el parque, admirar a los gigantes saurios y tomarse fotografías con ellos, en lo que será un evento único.

La Iglesia de San Isidro de Coronado es una joya arquitectónica declarada patrimonio histórico. (Rafael Pacheco Granados)

Actividades para todos los gustos

El viernes 14 de noviembre la jornada abrirá con un concierto de Elena Umaña, acompañada por la animación de Charlyn López.

El sábado 15, a partir del mediodía, el parque se llenará de alegría con el show infantil Trululú sobre ruedas, seguido por una presentación del chef Roberto, dirigida a los adultos mayores.

Los dinosaurios de Dinoland serán la principal atracción del Festival del Amor en Coronado. (Municipalidad de Coronado/Cortesía)

El parque central se llenará de música, cultura y diversión para celebrar los 115 años del cantón. (Municipalidad de Coronado/Cortesía)

Más tarde, habrá una presentación de Víctor de Paz y un concierto de Armando Infante, y al caer la noche tendrá lugar un Festival Ranchero con un espectáculo de floreo a cargo de Emmanuel Trujillo.

El domingo 16 habrá una jornada familiar que incluirá nuevamente el show infantil, un homenaje a rescatistas de animales, presentaciones gastronómicas, una pasarela de moda sostenible con modelos invitados de CMB Costa Rica, y un especial musical con Mauricio Camarillo y la Sonora Santanera.

La celebración concluirá con el concierto de Alonso Solís, quien pondrá el broche final a un fin de semana lleno de emoción.

La joya arquitectónica de Coronado

El Festival del Amor se realizará frente a una de las construcciones más emblemáticas del país: la Iglesia de San Isidro de Coronado.

Esta obra del arquitecto y pintor Teodorico Quirós, finalizada alrededor de 1935, destaca por su estilo neogóticoy su estructura de concreto armado con detalles metálicos importados de Alemania.

Elena Umaña será parte de la fiesta con un concierto. (Municipalidad de Coronado/Cortesía)

La Iglesia de Coronado es uno de los pocos templos con influencia de la arquitectura neogótica en el país, además del templo de Las Mercedes, en San José Centro.

La de Coronado fue construida con concreto armado y estructura metálica, importada de Alemania. La edificación, tiene la declaratoria que lo reconoce como patrimonio histórico-arquitectónico desde 2007.

Con motivo del Festival del Amor, que se realizará frente a esta obra arquitectónica, de singular valor, vale la pena visitarla o al menos admirar su imponente y agradable construcción.