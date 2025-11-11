Iluminación del Museo de los Niños: descubra cuándo será y cómo vivirla como invitado especial

La esperada iluminación de la fachada del Museo de los Niños regresará este domingo 30 de noviembre, en lo que será una edición muy especial, pues el emblemático “Castillo de los Sueños” celebrará 25 años de encender la Navidad con un show lleno de luces, música y alegría para toda la familia.

El espectáculo principal comenzará a las 7 p.m., pero desde la 1 p.m., las familias podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades en la tarima principal.

LEA MÁS: Desfile de Boyeros 2025 volverá a San José con grandes cambios y más tradición

Habrá presentaciones artísticas, animaciones, juegos, talleres y sorpresas que prepararán el ambiente para una jornada inolvidable para los más pequeños de la casa.

La Iluminación de la Fachada del Museo de los Niños será el domingo 30 de noviembre. (Museo de los Niños/Cortesía)

Una oportunidad para familias de todo el país

Por tercer año consecutivo, el Museo de los Niños realizará una dinámica muy especial para que una familia, que viva lejos de San José y que nunca haya asistido a la actividad, tenga la oportunidad de ser la invitada especial al evento.

LEA MÁS: Festival de la Luz 2025: esta es la fecha en que se llevará a cabo el esperado desfile

El premio incluye alimentación para ese día, conocer el detrás de escena y otros detalles de la producción, regalos sorpresa para los niños y entrevistas para las redes sociales del Museo de los Niños y otros medios, contando su experiencia al vivir la actividad de cerca.

Además, se brindará hospedaje en el hotel Radisson en caso de que los ganadores vivan en un rango mayor de 100 kilómetros entre el Museo de los Niños y su hogar.

Podrán participar, únicamente, las familias que cumplan con las condiciones establecidas.

Muchas familias se reúnen cada año frente al Castillo del Museo de los Niños para vivir la mágica Iluminación de la Fachada. (Lilly Arce)

Cómo participar en el concurso

Los interesados deberán grabar un video en formato horizontal, explicando, de manera creativa, por qué les gustaría asistir a la iluminación de la fachada.

El video puede grabarse con un teléfono celular, siempre que tenga buena calidad de audio y video.

El material debe enviarse al WhatsApp 7003-7070 junto con los datos de un adulto responsable: nombre completo, número de identificación, dirección exacta, cantidad de miembros de la familia (niños y adultos) y un número telefónico de contacto.

El plazo para participar finalizará el jueves 20 de noviembre a las 7 p.m., y la familia ganadora se anunciará el lunes 24 de noviembre a través de la página oficial de Facebook del Museo de los Niños.

El esperado encendido de los más de 4.000 bombillos marca el inicio oficial de la Navidad en el Museo de los Niños. (Rafael Pacheco Granados)

El transporte no está incluido en el premio; sin embargo, la organización analizará posibles alternativas junto con la familia seleccionada para facilitar su traslado.

Un show lleno de luces, música y magia

El evento contará con un espectáculo de una hora, protagonizado por Museíto y Museíta, más de 45 personajes de fantasía, música en vivo, coreografías, videomapping y el momento más esperado: el encendido de los más de 4.000 bombillos que decoran el contorno del Castillo del Museo de los Niños.

La noche cerrará con fuegos pirotécnicos, efectos visuales y un mensaje de esperanza y unión familiar, elementos que han hecho de esta actividad una de las tradiciones más queridas del país.

El evento podrá disfrutarse de manera presencial o a través de la transmisión televisiva, para que miles de personas puedan vivir desde casa la emoción de este clásico navideño que une generaciones.

Esta actividad se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la época navideña, reuniendo a muchas familias que disfrutan del inicio de la temporada.

Además de ser un espectáculo visual, esta celebración busca fomentar la unión familiar, los valores de la solidaridad y el amor por la tradición.táculo visual, esta celebración busca fomentar la unión familiar, los valores de la solidaridad y el amor por la tradición.