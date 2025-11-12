Eventos

Vive Latino 2026: la increíble historia de cómo Percance esperó 13 años para participar

Esteban Ramírez reveló que, desde la primera visita de la banda a México en 2012, tocó puertas

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El cantante Esteban Ramírez, voz principal de la agrupación Percance, compartió una noticia que simboliza una victoria personal y profesional: la banda ha sido confirmada para participar en el reconocido festival Vive Latino en México.

Este logro, sin embargo, no fue inmediato, sino el resultado de una perseverancia que se extendió por más de una década.

“Vamos a estar en el Vive Latino, que es un festival de los más importantes del mundo. Es un festival que yo veía por tele cuando estaba chiquito; en Telehit lo pasaban y es algo que siempre anhelé”, relató el artista.

24\03\24 San José, Teatro Melico Salazar, La banda Percance decidió cerrar un ciclo después de 18 años de deleitar al público costarricense con una despedida en forma de conciertos que se dividió en dos fechas.Fotos: Jorge Navarro para La Nación.
La banda Percance estrenó recientemente Mae Wey. (Jorge Navarro para La Nacion)

Un sueño cultivado desde 2012

La intención de formar parte de este icónico evento comenzó desde la primera visita de Percance a México, en 2012.

“Pasaron los años y yo mandaba correos tratando de obtener un lugar y de una forma muy política me decían que no”, explicó.

Paciencia y preparación exclusiva

El festival Vive Latino está programado para los días 14 y 15 de marzo de 2026.

Percance presentó su primer concierto en solitario en El Lunario de la Ciudad de México el sábado 27 de abril de 2024.
Percance tuvo que esperar 13 años para cumplir su sueño. (Samshotz)

El compromiso con un evento de esta magnitud implica una preparación rigurosa, por lo que la banda no tendrá presentaciones públicas por un tiempo.

El vocalista detalló que se les exige una exclusividad para enfocar todos sus esfuerzos en la creación de un espectáculo memorable.

Este espacio de creación también se utilizará para desarrollar nuevo material musical, tras el reciente lanzamiento de su tema “Mae Wey”. Se espera que Percance anuncie nuevos estrenos a principios del próximo año.

