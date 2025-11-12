¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricardo Montaner y dónde comprarlas?

Ricardo Montaner, una de las voces más reconocidas del panorama musical en español, encenderá los escenarios con su gira mundial “El Último Regreso World Tour 2026”.

LEA MÁS: Concierto de Diego Torres sorprenderá al público al incluir el partido Haití vs. Costa Rica

La gira ha generado gran expectación al confirmar su paso por diversos países de América, incluyendo a Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de continuar por varias ciudades de España, Francia e Italia, entre otras de Europa.

El concierto en Costa Rica está programado para el viernes 27 de marzo de 2026 y se llevará a cabo en las instalaciones de Parque Viva.

Ricardo Montaner se presentará el 27 de marzo 2026 en Parque Viva. (Mayela López)

LEA MÁS: Vive Latino 2026: la increíble historia de cómo Percance esperó 13 años para participar

Fechas clave para la adquisición de entradas

La venta de boletos para este espectáculo tan anticipado se dividirá en dos fases. La primera será una preventa de Davivienda exclusiva para los tarjetahabientes del banco, que comenzará el próximo jueves 13 de noviembre, a las 10 a.m., y se extenderá hasta el sábado 15 de noviembre.

Posteriormente, la venta de entradas al público general comenzará el domingo 16 de noviembre a partir de las 10 a.m. Los boletos estarán disponibles a través del sitio web oficial de www.eventcr.com.

Precios y localidades disponibles

Los precios varían según la localidad, sin incluir los cargos por servicio: