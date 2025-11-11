Conciertos

Concierto de Diego Torres sorprenderá al público al incluir el partido Haití vs. Costa Rica

El esperado concierto de Diego Torres en el Centro de Eventos Pedregal sufrirá ajustes que combinan música y fútbol

Por Yerlin Gómez Izaguirre

A pocos días del concierto de Diego Torres, la productora anunció cambios en su presentación del 13 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal.

La productora Jogo informó que el evento tendrá un nuevo formato de acceso, en el que los boletos adquiridos, previamente, se transformarán en invitaciones de cortesía para disfrutar del espectáculo.

Devoluciones y entradas de cortesía

Los asistentes que compraron sus entradas mediante eticket.cr ya recibieron el reembolso conforme a las disposiciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

El concierto de Diego Torres será el próximo 13 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal. (Albert Marín)

Como gesto de agradecimiento, la productora enviará a cada comprador una invitación gratuita para que no se pierda la experiencia.

Música y fútbol en una misma noche

En una decisión poco común, la productora proyectará el partido Haití vs. Costa Rica, para que el público apoye a la Selección Nacional sin perderse ni un minuto del concierto.

El encuentro lo disputará la Sele en condición de visitante.

Costa Rica vs. Haití
Los asistentes también podrán disfrutar del encuentro entre Haití y Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una velada para recordar

El “Mejor Que Ayer Tour” ofrecerá una noche cargada de emociones, con los grandes éxitos “Color Esperanza”, “Tratar de Estar Mejor” y “Sueños”, además de nuevos temas que prometen conquistar a todos los asistentes.

