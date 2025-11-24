Revelan el setlist oficial de Bad Bunny y explican por qué no cantará 25/8 en Costa Rica

El setlist oficial de Bad Bunny, para sus conciertos del 5 y 6 de diciembre en el estadio Nacional, fue revelado, y con eso también se conoció por qué una de las canciones más queridas del álbum "Yo hago lo que me da la gana", no sonará en suelo tico.

El artista escogió una lista amplia de éxitos que repasan varias etapas de su carrera y que promete ser uno de los espectáculos más esperados del año.

LEA MÁS: Festival de la Luz llega a Sámara, Guanacaste con bandas y espectaculares carrozas

Las canciones elegidas para el show

El repertorio confirmado para el “Debí Tirar Más Fotos Tour” incluye los siguientes temas:

-La mudanza

-Callaíta

-Pitorro de Coco

-Weltita

-Turista

-Baile inolvidable

LEA MÁS: Grupo Frontera revela fechas de sus conciertos en Costa Rica, Panamá, Honduras y otros países

Bad Bunny se presentará en Costa Rica los días 5 y 6 de diciembre. (AFP/La Nación)

-Nuevayol

-Veldá

-Titi me preguntó

-Neverita

-Si veo a tu mamá

-La romana

-Voy a llevarte pa PR

-Me porto bonito

-No me conoce

-Bichiyal

-Yo perreo sola

-Efecto

-Safaera

-Diles

-Mónaco

-(Canción especial en cada país)

-Café con ron

-Ábreme paso

-Ojitos lindos

-La canción

-Kloufrens

-Dákiti

-El apagón

-DTMF

-Eoo

La razón por la que 25/8 no estará en Costa Rica

Una canción que no forma parte de esta lista es 25/8, a pesar de ser una de las favoritas del público desde el lanzamiento del álbum.

La página de música urbana Voltaje informó que el tema se interpretó exclusivamente en Puerto Rico y que no será incluido en ningún otro país durante el tour.

El artista decidió dejarla fuera del repertorio internacional y mantenerla como un detalle único para su tierra.