Festival de la Luz llega a Sámara, Guanacaste con bandas y espectaculares carrozas

La comunidad de playa Sámara ya se prepara para recibir a vecinos y turistas en uno de los eventos más esperados del año.

El próximo sábado 29 de noviembre se realizará el Festival de la Luz con la participación de 14 bandas de distintos puntos de Guanacaste.

La fiesta arrancará a partir de las 5 p.m., con un concierto del artista local Alex Piedra, quien será el encargado de abrir la celebración.

Playa Sámara es conocida por su ambiente relajado y su belleza natural. (Cámara de Turismo/Cortesía)

Recorrido y bandas invitadas

El Festival Somos Luz iniciará su recorrido en el bazar Maravilla, en pleno centro de esta comunidad turística; continuará frente al Souvenir Indio Latino y llegará hasta la plaza de deportes, donde se concentrará el público.

En esta edición participarán bandas de Sámara, Rítmica Fusión Caimital, Colegio Técnico Profesional de Nicoya, La Costa, Escuela de Sámara, Liceo de Nicoya, Liceo Académico de Belén de Carrillo, Juvenil de Belén de Carrillo, Pacific School/P’tite Ecole, Colegio de Nosara, Barco Quebrado, Nandamojo, Las Delicias y Distrital Nosara.

La celebración de la Navidad tomará las calles de Guanacaste. Foto: Ilustrativa (Banco Popular)

La jornada cerrará con un baile a cargo del grupo Los Caminantes en el salón comunal.

Actividades previas y participación artística

Un día antes, el 28 de noviembre, se realizará la iluminación del árbol de Navidad con presentaciones del coro navideño de adultos, la obra “Navidad en Sámara” de René Villa, la Escuela El Torito, la Guardería Liz, el Grupo de Baile de la Escuela de Belén, el Grupo Sabor Guanacaste y Mareas Academy.

Como invitados especiales estarán la Asociación Crear, adultos mayores y las Damas Azules.

Un evento que une a toda la comunidad

“Este año pudimos reunir a una buena cantidad de bandas, lo cual demuestra los avances que hemos tenido en comparación con otros años. Nuestro fin primordial consiste en que las familias puedan compartir en un ambiente ameno y de mucha unión entre los seres queridos”, explicó Evelin Briones, síndica del Concejo Municipal de Nicoya y coordinadora general del festival.

La iluminación del árbol navideño será un día antes del Festival de la Luz. Foto: Ilustrativa (MAYELA LOPEZ)

Este tipo de actividades fortalecen la identidad de la comunidad y ayudan a proyectar a Sámara como un destino turístico que combina tradición y cultura.

Carrozas y dedicación especial

En el Festival Sámara Somos Luz 2025 participarán carrozas de Damas Azules, Instituto Costarricense de Electricidad, La Petite E’cole, Roots Bakery, Clínica Dr. Cerdas (Laboratorio), Mareas Academy y Carroza De Toño.

Los dedicados de esta edición serán la memoria de Esteban Castillo Vargas y Beatriz Carrillo López, reconocidos como impulsores del desarrollo local.

Si usted estará por Sámara en esas fechas, no dude en sumarse a esta actividad.