Ya se respira Navidad: dos centros comerciales dieron el banderazo de la época más linda del año

La Navidad ya comenzó a asomarse en varios rincones del país y dos centros comerciales no esperaron más para encender la magia, la música y el ambiente que tanto disfrutan las familias ticas.

Familias completas disfrutaron de pintacaritas y actividades especiales en ambos centros comerciales. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Aunque falta un poquito para diciembre, lo cierto es que en Costa Rica ya se respira Navidad. El aroma a tamal, el rompope y la emoción por el aguinaldo empiezan a aparecer por todos lados, pero lo que más se siente es la alegría de las familias que esperan la época más bonita del año.

Uno de los primeros lugares en marcar el inicio de esta temporada fue Oxígeno, en Heredia. El centro comercial armó una fiesta completa con pintacaritas, música en vivo, bandas, un Santa muy solicitado para las fotos y la iluminación oficial de su enorme árbol navideño.

Cientos de familias llegaron para empaparse del espíritu decembrino y darle la bienvenida a los días de luces y tradición.

Familias completas disfrutaron de pintacaritas y actividades especiales en ambos centros comerciales. (Imagen ilustrativa) (Cortesía)

Oxígeno iluminó su enorme árbol navideño y dio inicio a la temporada más alegre del año. (Cortesía)

Los centros comerciales se adelantaron al espíritu decembrino y llenaron sus pasillos de luces, música y mucha alegría. (Cortesía)

Otro punto que también se sumó al festejo fue Multiplaza Escazú, que organizó su propio encendido navideño con actividades para que los más pequeños de la casa vivieran la magia como se debe. Hubo gorritos navideños, pintacaritas, shows y un ambiente lleno de ilusión que dejó claro que diciembre se adelantó.

Ambos centros comerciales coincidieron en algo: la Navidad no solo se ve, se siente. La época llega cargada de unión familiar, diversión y esos detalles sencillos que hacen que los ticos disfruten este mes como ningún otro.

Si usted todavía no se ha puesto en modo Navidad, este es el momento. En los próximos días más lugares del país encenderán sus árboles, abrirán ferias, harán conciertos y montarán actividades para toda la familia.

Así que póngase las pilas, salga a darse la vuelta y disfrute de esta época que une, alegra y llena de magia cada rincón de Costa Rica.