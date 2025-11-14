¿Cuándo iniciará la Temporada de Sorpresas en Parque Diversiones y qué traerá este año?

En Parque Diversiones, el cierre del año vuelve a rodearse de color, encanto y espíritu festivo.
La nueva edición de la Temporada de Sorpresas llegará cargada de experiencias diseñadas para compartir en familia o con amigos, en una atmósfera que celebra la unión y la alegría característica de diciembre.
LEA MÁS: Vásquez de Coronado celebrará 115 años con dinosaurios frente a su histórica iglesia
A partir del 7 de diciembre, cada zona del parque brillará con elementos navideños que evocan esperanza y emoción, creando un recorrido inmersivo y renovado para sus visitantes.
Actividades especiales para todas las edades
“Durante esta temporada, los huéspedes podrán disfrutar de una decoración encantadora y múltiples actividades especiales, como talleres, coros navideños, pasacalles, fotos con Santa, espectáculos temáticos, juegos de pólvora, pintacaritas, globoflexia, glitter tattoo, tatuajes de henna, ponyteal, burbujas sensoriales, cuentacuentos y conciertos”, detalló la jefa de Comunicación y Mercadeo de Parque Diversiones, Mayela Rojas.
LEA MÁS: ¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricardo Montaner y dónde comprarlas?
La variedad de actividades permitirá que tanto niños como adultos vivan la magia navideña desde distintas experiencias, integrando tradición, entretenimiento y creatividad.
El regreso del Pase Estelar
Para quienes desean disfrutar del encanto nocturno, el parque traerá de vuelta su Pase Estelar, una opción ideal para vivir la diversión desde las 4 p.m., cuando la iluminación navideña cobra vida.
Este pase ofrecerá acceso a atracciones, espectáculos y experiencias en un ambiente lleno de brillo, perfecto para quienes prefieren una visita diferente y luminosa.
Próximos anuncios
Los detalles finales de la nueva edición de la Temporada de Sorpresas se darán a conocer próximamente mediante los canales oficiales y redes sociales del parque, donde se revelará la programación completa y sorpresas adicionales.