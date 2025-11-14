¿Cuándo iniciará la Temporada de Sorpresas en Parque Diversiones y qué traerá este año?

En Parque Diversiones, el cierre del año vuelve a rodearse de color, encanto y espíritu festivo.

La nueva edición de la Temporada de Sorpresas llegará cargada de experiencias diseñadas para compartir en familia o con amigos, en una atmósfera que celebra la unión y la alegría característica de diciembre.

A partir del 7 de diciembre, cada zona del parque brillará con elementos navideños que evocan esperanza y emoción, creando un recorrido inmersivo y renovado para sus visitantes.

La Temporada de Sorpresas llenará de magia los espacios de Parque Diversiones. (Parque Diversiones/Cortesía)

Actividades especiales para todas las edades

“Durante esta temporada, los huéspedes podrán disfrutar de una decoración encantadora y múltiples actividades especiales, como talleres, coros navideños, pasacalles, fotos con Santa, espectáculos temáticos, juegos de pólvora, pintacaritas, globoflexia, glitter tattoo, tatuajes de henna, ponyteal, burbujas sensoriales, cuentacuentos y conciertos”, detalló la jefa de Comunicación y Mercadeo de Parque Diversiones, Mayela Rojas.

La variedad de actividades permitirá que tanto niños como adultos vivan la magia navideña desde distintas experiencias, integrando tradición, entretenimiento y creatividad.

El parque anunciará pronto más detalles de su programación navideña. (JOHN DURAN)

El regreso del Pase Estelar

Para quienes desean disfrutar del encanto nocturno, el parque traerá de vuelta su Pase Estelar, una opción ideal para vivir la diversión desde las 4 p.m., cuando la iluminación navideña cobra vida.

Este pase ofrecerá acceso a atracciones, espectáculos y experiencias en un ambiente lleno de brillo, perfecto para quienes prefieren una visita diferente y luminosa.

Próximos anuncios

Los detalles finales de la nueva edición de la Temporada de Sorpresas se darán a conocer próximamente mediante los canales oficiales y redes sociales del parque, donde se revelará la programación completa y sorpresas adicionales.