Más de 300 mil luces y un árbol de 22 metros iluminarán la Navidad en Cartago

Cartago le abre las puertas de par en par a la Navidad con la iluminación del cantón central, la cual se hará en medio de tremendo fiestón familiar.

El próximo fin de semana los brumosos recibirán la época más esperada del año con una espectacular iluminación navideña que marcará el inicio oficial de las celebraciones.

Este próximo domingo 16 de noviembre, más de 38 figuras luminosas adornarán la Plaza Mayor y las Ruinas de Santiago Apóstol, creando un ambiente mágico para toda la familia a partir de las 5:30 p.m.

“Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la presentación especial de la reconocida Banda Villas de Ayarco y la orquesta de la escuela municipal de música de Cartago que llenarán de alegría esta noche inolvidable”, explica la Municipalidad de Cartago.

La celebración continúa con el esperado festival navideño “Cartago Ciudad de la Navidad”, que se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre a partir de las 6:00 p.m.

Este festival contará con un desfile de bandas reconocidas, exposición de vehículos y motocicletas antiguas, pasacalles, grupos de porristas y baile, así como coloridas carrozas que recorrerán las principales calles del cantón.

“Para cerrar el mes con broche de oro, el domingo familiar de noviembre se celebrará el 30 de noviembre, con una variada agenda de actividades navideñas y un concierto especial con 8 reconocidas escuelas de música de la provincia en honor al cantante nacional Gerardo Ramírez del grupo Los Hicsos, ícono de la música costarricense.

“La decoración navideña de Cartago estuvo a cargo del departamento de Servicios Generales de la Municipalidad de Cartago”, agrega la muni.

Se invita a todos los brumosos a participar en estas actividades que buscan fortalecer el espíritu navideño, la convivencia familiar y el orgullo por las tradiciones locales.

Cartago se ilumina el domingo 16 de noviembre

Mario Redondo, alcalde de Cartago

