La Fortuna brillará con más de 68 mil luces porque se adelanta la Navidad y usted está invitado

En La Fortuna de San Carlos la Navidad se adelantó. Este sábado 15 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m., el parque central se transformará en un espectáculo de luz y color con la tradicional iluminación navideña, organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT).

Detrás de cada una de las 68.500 lucecitas y las 20 figuras decorativas están las manos incansables de doña Maribel Valerio, doña Silenia Cedeño y doña María de los Ángeles Carranza, quienes desde marzo trabajan junto a voluntarios y miembros del comité para que todo luzca perfecto.

Doña Silenia, doña Maribel y doña María, le ponen bonito para que todo esté listo el próximo sábado que se ilumina el parque Central de La Fortuna. (ADIFORT/Cortesía)

Este año prometen sorpresas: un árbol de Navidad de 12 metros de altura con más de 10 mil luces, un carrusel, un trencito y 25 mil luces LED adicionales que llenarán el parque de magia.

Para compartir en familia

El árbol navideño en La Fortuna mide 12 metros de alto. (ADIFORT/Cortesía)

La fiesta de iluminación arrancará con el concierto de villancicos de la Banda Comunal de La Fortuna, seguido de presentaciones de baile del grupo de adultos mayores “La Alegría de Vivir” y la Academia de Ballet Bia.

El gran momento llegará a las 7:20 p.m., cuando el parque se encenderá por completo.

Son más de 25 mil luces LED las que se usarán como parte de la iluminación. (ADIFORT/Cortesía)

El ambiente estará lleno de melodías con el coro Estudio Coral Armentum, que pondrá el toque navideño a una noche pensada para grandes y chicos.

“Esta actividad es para todos, incluso para nuestros adultos mayores de más de 100 años”, comentó María de los Ángeles Carranza.

El próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en La Fortuna habrá gran fiesta navideña. (ADIFORT/Cortesía)

Un circuito de alegría

La magia no se quedará solo en el parque. ADIFORT llevará el espíritu navideño al polideportivo, la plaza ADIFORT y la catarata, formando un circuito de luz para residentes y visitantes.

Todos los detalles se están cuidando muy bien para que sea una actividad bien hermosa. (ADIFORT/Cortesía)

Además, el 29 de noviembre habrá baile de marimba, y del 12 al 14 de diciembre un mercadito navideño.

La gente podrá disfrutar de los adornos con experiencia total porque podrá hasta subirse en ellos. (ADIFORT/Cortesía)

Si quiere vivir una Navidad de cuento, La Fortuna lo espera con los brazos abiertos y miles de luces encendidas.