Turismo

La Fortuna brillará con más de 68 mil luces porque se adelanta la Navidad y usted está invitado

El parque Central de La Fortuna encenderá la Navidad con un árbol de 12 metros de alto

Por Eduardo Vega

En La Fortuna de San Carlos la Navidad se adelantó. Este sábado 15 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m., el parque central se transformará en un espectáculo de luz y color con la tradicional iluminación navideña, organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT).

Detrás de cada una de las 68.500 lucecitas y las 20 figuras decorativas están las manos incansables de doña Maribel Valerio, doña Silenia Cedeño y doña María de los Ángeles Carranza, quienes desde marzo trabajan junto a voluntarios y miembros del comité para que todo luzca perfecto.

Doña Silenia, doña Maribel y doña María, le ponen bonito para que todo esté listo el próximo sábado que se ilumina el parque Central de La Fortuna. (ADIFORT/Cortesía)

Este año prometen sorpresas: un árbol de Navidad de 12 metros de altura con más de 10 mil luces, un carrusel, un trencito y 25 mil luces LED adicionales que llenarán el parque de magia.

Para compartir en familia

El árbol navideño en La Fortuna mide 12 metros de alto. (ADIFORT/Cortesía)

La fiesta de iluminación arrancará con el concierto de villancicos de la Banda Comunal de La Fortuna, seguido de presentaciones de baile del grupo de adultos mayores “La Alegría de Vivir” y la Academia de Ballet Bia.

El gran momento llegará a las 7:20 p.m., cuando el parque se encenderá por completo.

Son más de 25 mil luces LED las que se usarán como parte de la iluminación. (ADIFORT/Cortesía)

El ambiente estará lleno de melodías con el coro Estudio Coral Armentum, que pondrá el toque navideño a una noche pensada para grandes y chicos.

“Esta actividad es para todos, incluso para nuestros adultos mayores de más de 100 años”, comentó María de los Ángeles Carranza.

El próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en La Fortuna habrá gran fiesta navideña. (ADIFORT/Cortesía)

Un circuito de alegría

La magia no se quedará solo en el parque. ADIFORT llevará el espíritu navideño al polideportivo, la plaza ADIFORT y la catarata, formando un circuito de luz para residentes y visitantes.

Todos los detalles se están cuidando muy bien para que sea una actividad bien hermosa. (ADIFORT/Cortesía)

Además, el 29 de noviembre habrá baile de marimba, y del 12 al 14 de diciembre un mercadito navideño.

La gente podrá disfrutar de los adornos con experiencia total porque podrá hasta subirse en ellos. (ADIFORT/Cortesía)

Si quiere vivir una Navidad de cuento, La Fortuna lo espera con los brazos abiertos y miles de luces encendidas.

