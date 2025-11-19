Conciertos

Concierto de Bad Bunny en Costa Rica: se agotó todo, hasta las nuevas entradas

La alta demanda por el concierto de Bad Bunny forzó la apertura de nuevas localidades

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Bad Bunny volvió a romper récords en Costa Rica, pues, incluso, tras habilitar nuevas localidades el pasado lunes 17 de noviembre, todas las entradas para su concierto se agotaron en cuestión de horas y muchos de sus fans siguen sin conseguir boleto.

Un fenómeno regional

Desde que se anunció la primera venta oficial de entradas, ha sido una lucha campal, pues Costa Rica será la sede en Centroamérica, por lo que en la región han estado luchando por obtener su boleto.

Bad Bunny en Centroamérica ha llevado a los fans a una "lucha campal" por conseguir un boleto. (Tomada de Instagram /Tomada de Instagram)

Fechas y restricción de edad

Bad Bunny se presentará los días 5 y 6 de diciembre en Costa Rica y es un evento, exclusivamente, para mayores de edad.

Yerlin Gómez Izaguirre

