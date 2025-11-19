Grupo Frontera revela fechas de sus conciertos en Costa Rica, Panamá, Honduras y otros países

Grupo Frontera, una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano, anunció su regreso a los escenarios con una gira internacional que incluye una parada oficial en Costa Rica.

A través de sus redes sociales, revelaron las fechas y países que formarán parte del “Triste Pero Bien C*brón Tour”, un recorrido que marcará su regreso tras la pausa de giras que tuvieron desde el 2023.

¿Qué día tocará Grupo Frontera en Costa Rica?

La presentación en suelo tico quedó programada para el 26 de abril del 2026. El concierto forma parte de una extensa agenda que llevará al grupo por Sudamérica, Centroamérica, México y Europa.

Grupo Frontera confirmó Costa Rica dentro de su tour. (JOHN DURAN)

Una gira que marca una nueva etapa para el grupo

La gira acompaña el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Lo Que Me Falta Por Llorar”, un proyecto que combina emoción, vulnerabilidad y el característico sonido norteño-cumbia que ha convertido a la agrupación en un fenómeno musical.

Costa Rica lista para recibirlos

Aunque aún no se han revelado detalles como el lugar del concierto, se espera que en las próximas semanas se den a conocer todos los datos oficiales.