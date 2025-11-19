Conciertos

¿Quiere ir al concierto de Vicente García? En La Teja estamos regalando entradas

La Teja abrió un sorteo exprés de entradas dobles para el concierto de Vicente García, que se realizará el 20 de noviembre de 2025 en Parque Viva

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

En La Teja tenemos rifando entradas dobles al concierto de Vicente García, que se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025 en Parque Viva.

LEA MÁS: Yungblud cancela concierto en Festival Loserville tras preocupante orden médica

Requisitos para participar en el sorteo

Vicente García
Vicente García (Cortesía Sony Music/John Durán/Cortesía Sony Music/John Durán)

Para formar parte del sorteo, las personas deben completar el Formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja mediante el canal oficial, descargar la App de La Teja y seguir el perfil del medio en Google News. Además, es necesario enviar las capturas de pantalla de cada requisito al número 6196-2513 y responder dentro del tiempo indicado.

Plazo de participación

La dinámica estará disponible desde el 18 de noviembre de 2025 y cerrará el 19 de noviembre de 2025 a las 3:00 p.m.. Únicamente se tomarán en cuenta las participaciones enviadas dentro de este período.

LEA MÁS: Bad Bunny agotó entradas, pero ofrecerá nuevas localidades y precios con un giro inesperado en la venta

Un concierto muy esperado

El artista dominicano Vicente García se presentará en Parque Viva el 20 de noviembre de 2025, como parte de una de las giras más esperadas por su público, lo que convierte esta oportunidad en una de las promociones más atractivas del medio.

*Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vicente GarcíaConciertoParque VivaNotas IALTHNotas IALT
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.