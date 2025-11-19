¿Quiere ir al concierto de Vicente García? En La Teja estamos regalando entradas

En La Teja tenemos rifando entradas dobles al concierto de Vicente García, que se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2025 en Parque Viva.

Requisitos para participar en el sorteo

Vicente García (Cortesía Sony Music/John Durán/Cortesía Sony Music/John Durán)

Para formar parte del sorteo, las personas deben completar el Formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja mediante el canal oficial, descargar la App de La Teja y seguir el perfil del medio en Google News. Además, es necesario enviar las capturas de pantalla de cada requisito al número 6196-2513 y responder dentro del tiempo indicado.

Plazo de participación

La dinámica estará disponible desde el 18 de noviembre de 2025 y cerrará el 19 de noviembre de 2025 a las 3:00 p.m.. Únicamente se tomarán en cuenta las participaciones enviadas dentro de este período.

Un concierto muy esperado

El artista dominicano Vicente García se presentará en Parque Viva el 20 de noviembre de 2025, como parte de una de las giras más esperadas por su público, lo que convierte esta oportunidad en una de las promociones más atractivas del medio.

*Nota realizada con ayuda de IA