Yungblud cancela concierto en Festival Loserville tras preocupante orden médica

El esperado Festival Loserville tendrá un cambio significativo que ha generado preocupación entre sus seguidores: la ausencia de Yungblud debido a una situación médica.

El artista británico expresó a través de sus redes sociales que, tras realizarse unas pruebas médicas de rutina, su médico mostró preocupación por los resultados de voz y de sangre.

LEA MÁS: ¿Se cancela el concierto de Limp Bizkit en Costa Rica tras la muerte de Sam Rivers?

“Mi médico me ha ordenado tomarme un descanso de las giras hasta fin de año”, explicó.

Yungblud se ve obligado a tomar un descanso de las giras por problemas en sus resultados de voz y de sangre, según indicó su médico. (Yungblud/Instagram)

Reemplazo y reprogramación de espectáculos

El Festival Loserville está programado en el país para el próximo 2 de diciembre , en Parque Viva. En lugar de Yungblud, se confirma la participación de la banda Bullet For My Valentine.

LEA MÁS: Bad Bunny agotó entradas, pero ofrecerá nuevas localidades y precios con un giro inesperado en la venta

Los otros artistas que estarán en el festival son Limp Bizkit, 311, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad.

En cuanto a la gira suspendida, el cantante detalló que las entradas para sus presentaciones en Estados Unidos serán devueltas y que espera programar nuevos espectáculos para el próximo año.

Este fue el mensaje de Yungblud en su cuenta de Instagram. (Yungblud/Instagram)

Respecto a México y Latinoamérica, Yungblud expresó que está buscando la forma de realizar sus presentaciones , lo cual también se concretaría el año que viene.

Devolución de entradas

Si usted desea la devolución de su entrada debido a este cambio inesperado en la alineación, podrá gestionarlo por medio del correo electrónico servicioclienteseticket@baccredomatic.cr.