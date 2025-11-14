Bad Bunny agotó entradas, pero ofrecerá nuevas localidades y precios con un giro inesperado en la venta

Bad Bunny agotó sus entradas para sus conciertos en Costa Rica, pero la productora Move Concerts confirmó que pondrá a disposición más boletos para ambos conciertos del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

La demanda ha sido tan alta que la apertura de nuevas localidades busca ofrecer más espacios para el público.

“Este lunes 17 de noviembre, a las 10 a. m., habilitaremos más entradas y nuevas localidades para ambas fechas del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, en el Estadio Nacional", informó la productora del evento, Move Concerts.

Bad Bunny abrirá nuevas localidades para sus conciertos en el Estadio Nacional.

Precios y zonas habilitadas

La productora anunció que, además de las zonas VIP de pie, Sombra, Platea y Balcón, se habilitarán nuevas áreas como Stage Bleachers (numerado) y Pit A/B (de pie), las cuales forman parte del montaje escénico pensado para esta gira.

Los precios establecidos para estas localidades son los siguientes:

Pit A/B: 156.800 colones

156.800 colones Stage Bleachers: 218.800 colones

Los boletos podrán adquirirse mediante la plataforma www.eticket.cr. La venta será válida para tarjetas de débito y crédito de cualquier entidad bancaria, tanto nacional como internacional.

Restricciones y condiciones de compra

Uno de los cambios que llamó la atención del público es la ausencia de facilidades de financiamiento. Para esta venta, no estará habilitada la opción Tasa Cero ni Minicuotas, lo que significa que la compra deberá realizarse en un solo pago.

Los conciertos serán exclusivos para mayores de 18 años.