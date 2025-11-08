La cantante mexicana Ángela Aguilar volvió a estar en el ojo público tras su esperado regreso a los escenarios con su gira Libre Corazón Tour 2025.

La artista se presentó en Texas, Estados Unidos, luego de haber cancelado varios conciertos debido a la baja venta de entradas.

Mientras interpretaba una de sus canciones, un grupo de asistentes comenzó a gritarle “No estás sola”, provocando una reacción inesperada por parte de la joven.

Ángela Aguilar no pudo contener sus lágrimas tras escuchar tres palabras que le gritaron sus fans.

“No me hagan llorar”, dijo entre aplausos

En medio del aplauso del público, Ángela no pudo contenerse y se dirigió a sus seguidores con la voz entrecortada.

Este fue el video compartido por Realitólogas en TikTok.

“Oigan, no me hagan llorar, porque tengo que cantar otras dos horas, por favor. Hasta le dije a mi equipo, y no me van a dejar mentir, les dije: ‘Por favor, canción tras canción, porque si yo empiezo a hablar, se me va a quebrar la garganta’”, expresó.

La artista aprovechó el momento para agradecer el cariño recibido.

“Gracias por su apoyo. Esta noche es de música, no se trata de nada más, más que la música, porque esa tiene mucho más voz. Espero que tengan el corazón abierto y sé que si están aquí es porque el corazón ganó más allá de la cabeza. Así que bienvenidos al Libre corazón. Hay que librarnos juntos”, destacó la cantante.

Su reacción se volvió viral

El emotivo momento fue captado por los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En un video compartido por la página Realitólogas, algunos usuarios dejaron diversos comentarios.

“¿Cuánto le habrán pagado a esa gente para ir?”, “Las que gritaron iban con sus amantes”, “Se escuchan como 20 personas”, “¿Cuánto pagaría don Pepe porque gritaran?”, “Casi llora con los ojos secos, se pasa”, entre otros.