Rauw Alejandro preocupó a sus fans tras aparatosa caída en México, pero su reacción se hizo viral

El famoso cantante Rauw Alejandro dio tremendo susto a sus fans luego de sufrir una caída en pleno concierto en la Ciudad de México.

Este concierto forma parte de su gira internacional Cosa Nuestra.

Un resbalón inesperado

El puertorriqueño estaba dando lo mejor de sí en el show cuando perdió el equilibrio y cayó mientras bailaba, quedando varios segundos en el suelo. Los asistentes reaccionaron con preocupación, pensando que podría haberse lastimado.

Rauw Alejandro sorprendió al levantarse como si nada. (Instagram)

Este video fue compartido por la usuaria Ale Vazquez en TikTok.

Se levantó como un profesional

Sin embargo, lejos de detener el espectáculo, Rauw sorprendió a todos al levantarse de un salto, sin usar las manos, y seguir bailando como si nada hubiera pasado.

Su actitud provocó una lluvia de aplausos y halagos por parte del público y los internautas.

El video se hace viral

El momento quedó captado en video y ya circula en redes sociales, donde se puede ver al cantante vestido con un traje negro y con el rostro maquillado como una calavera.