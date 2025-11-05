Conciertos

Alex González, baterista de Maná, se llevó un gran susto tras caer en pleno concierto

El baterista Alex González, integrante de la banda Maná, sufrió una caída durante un concierto en Estados Unidos

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El baterista Alex González, de la agrupación Maná, vivió un momento inesperado durante un concierto en Dallas, Estados Unidos, cuando perdió el equilibrio y cayó en pleno escenario.

El incidente ocurrió mientras la banda interpretaba la canción “Déjame Entrar”. El músico, de 56 años, realizaba uno de sus característicos saltos al girar sobre el asiento de su batería, pero la silla se movió y terminó cayendo, llevándose consigo parte del set de instrumentos.

A pesar del susto, Alex se levantó rápidamente, y continuó tocando como si nada hubiera sucedido.

Maná es la primera banda de habla hispana nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en casi 10 años.
Alex González, baterista de Maná, se llevó un gran susto tras caer en pleno concierto. (Instagram: Maná/Instagram: Maná)

Reacción en redes sociales

El video del momento se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios han reaccionado y comentado el incidente.

Este fue el momento exacto en el que cayó el baterista de Maná.

No es la primera vez que ocurre algo similar

Esta situación hizo recordar a los fanáticos la caída que sufrió Fher Olvera, vocalista de Maná, durante un concierto en 2014.

En aquella ocasión, el cantante perdió el equilibrio y también se llevó un gran susto.

La banda mexicana, con más de tres décadas de trayectoria, se encuentra actualmente realizando su gira internacional, en la que continúa llenando escenarios con sus clásicos y nuevos éxitos.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

