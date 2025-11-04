Franciny Castillo compró su entrada para ver a Ana Gabriel sin imaginar que cantaría en su concierto

Lo que empezó como un simple deseo de ver a su cantante favorita en vivo se transformó en una gran oportunidad en su carrera.

La artista costarricense Franciny Castillo, reconocida por su paso en el programa Nace una Estrella, fue elegida para abrir el esperado concierto de Ana Gabriel en el país.

El espectáculo forma parte de la gira internacional “Claro de Luna”, que llegará el 15 de noviembre de 2025 a Parque Viva, bajo la producción de ONE Entertainment.

Franciny Castillo compró su entrada para ver a Ana Gabriel en concierto. (Facebook /Facebook)

Las entradas se agotaron rápidamente, confirmando que será una de las noches más esperadas por los amantes de la música latina.

Un sueño que se volvió realidad

“Nunca imaginé que aquel boleto que compré para ver a Ana Gabriel se convertiría en mi pase para cantar antes que ella. Es un sueño hecho realidad”, comentó Franciny.

La cantante tenía entradas para ella y su mamá, y está muy emocionada, ya que tiene gran admiración por la artista mexicana.

“Desde niña ella empezó en la música y ver en la leyenda que se ha convertido es increíble”, agregó.

Esta oportunidad marca un antes y un después en su carrera, consolidándola como una de las voces emergentes más prometedoras del país.

Franciny Castillo tiene un talento increíble. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Una noche para recordar

Franciny se está preparando con todo para el concierto y mencionó que están tratando de elegir un repertorio que le guste a la gente para disfrutar y cantar junto con todo el público.

La presentación de Ana Gabriel en Costa Rica promete una velada llena de emociones, en la que los asistentes podrán disfrutar de éxitos como “Quién como tú”, “Simplemente amigos”, “Ay amor” y “Es demasiado tarde”.

Con el talento de Franciny Castillo abriendo el espectáculo, el concierto tendrá un toque especial, uniendo a dos generaciones de artistas que comparten la pasión por la música y la emoción del escenario.