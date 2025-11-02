La sonada relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal estuvo bajo el ojo público desde sus inicios. Los jóvenes eran vistos frecuentemente juntos, tanto en eventos como en sus redes sociales, en las que compartían momentos de su vida.

La argentina se mostró disfrutando con sus amigas

Tras la confirmación de su separación, la argentina apareció en el concierto de su amiga Tini Stoessel, en el que cantaron y bailaron juntas en el escenario, y también compartió con Emilia Mernes.

Nicki subió varias historias en sus redes, en las que, al parecer, la pasó bastante bien en un ambiente de pura fiesta.

El evento tuvo lugar en Buenos Aires y la ahora expareja del jugador, lució un atuendo rojo.

Nicki Nicole reapareció tras su ruptura con Lamine Yamal y sorprendió con su actitud. (Instagram/Instagram)

Ambos aclararon los rumores de infidelidad

Tanto Nicki como Yamal confirmaron que no se trató de una infidelidad, lo que calmó las especulaciones que circulaban.

Aunque aún se siguen mutuamente, eliminaron todas las fotografías que tenían juntos, lo que marcó el cierre definitivo de su historia.

Nicki Nicole cantó junto a Tini Stoessel en un concierto en Buenos Aires. (Nicki Nicole)

Nicki Nicole lució un impresionante atuendo rojo. (Nicki Nicole/Instagram)

Lamine Yamal brilló en la cancha

Lamine Yamal tuvo este domingo un partido ante Elche por la Liga, en el cual anotó un gol y consiguió la victoria con su equipo 3-1, demostrando que está enfocado en su carrera deportiva.

Ambos parecen haber dado vuelta a la página y seguir adelante con madurez, dejando atrás una relación que fue tan mediática como comentada, pero veremos qué pasa los próximos días.