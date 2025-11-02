Conciertos

Nicki Nicole reapareció tras su ruptura con Lamine Yamal y sorprendió con su actitud

Nicki Nicole se mostró relajada y feliz en un concierto tras el fin de su relación con Lamine Yamal

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La sonada relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal estuvo bajo el ojo público desde sus inicios. Los jóvenes eran vistos frecuentemente juntos, tanto en eventos como en sus redes sociales, en las que compartían momentos de su vida.

La argentina se mostró disfrutando con sus amigas

Tras la confirmación de su separación, la argentina apareció en el concierto de su amiga Tini Stoessel, en el que cantaron y bailaron juntas en el escenario, y también compartió con Emilia Mernes.

Nicki subió varias historias en sus redes, en las que, al parecer, la pasó bastante bien en un ambiente de pura fiesta.

LEA MÁS: Visitar Costa Rica se está volviendo una maldición para Nicki Nicole

El evento tuvo lugar en Buenos Aires y la ahora expareja del jugador, lució un atuendo rojo.

Lamine Yamal publicó en Instagram una foto junto a Nicki Nicole durante el cumpleaños 25 de la cantante.
Nicki Nicole reapareció tras su ruptura con Lamine Yamal y sorprendió con su actitud. (Instagram/Instagram)

Ambos aclararon los rumores de infidelidad

Tanto Nicki como Yamal confirmaron que no se trató de una infidelidad, lo que calmó las especulaciones que circulaban.

LEA MÁS: Katy Perry genera indignación tras destrozar el pastel que una fan le elaboró en su cumpleaños

Aunque aún se siguen mutuamente, eliminaron todas las fotografías que tenían juntos, lo que marcó el cierre definitivo de su historia.

Nicki Nicole y Tini Stoessel
Nicki Nicole cantó junto a Tini Stoessel en un concierto en Buenos Aires. (Nicki Nicole)
Nicki Nicole y Tini Stoessel
Nicki Nicole lució un impresionante atuendo rojo. (Nicki Nicole/Instagram)

Lamine Yamal brilló en la cancha

Lamine Yamal tuvo este domingo un partido ante Elche por la Liga, en el cual anotó un gol y consiguió la victoria con su equipo 3-1, demostrando que está enfocado en su carrera deportiva.

Ambos parecen haber dado vuelta a la página y seguir adelante con madurez, dejando atrás una relación que fue tan mediática como comentada, pero veremos qué pasa los próximos días.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Nicki NicoleLamine YamalTini StoesselArgentina
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.