Katy Perry genera indignación tras destrozar el pastel que una fan le elaboró en su cumpleaños

La famosa cantante Katy Perry se convirtió en tendencia por un video que provocó indignación en redes sociales.

En las imágenes se le ve celebrando su cumpleaños número 41, soplando las velas y, pocos segundos después, corriendo con el pastel en las manos para intentar lanzárselo a un miembro de su equipo.

Sin embargo, el pastel cayó al suelo y se deshizo por completo.

Katty Perry tiene decepcionados a muchos de sus fans. (CHRIS JACKSON/AFP)

Este fue el video compartido por el periodista Javier Ceriani.

El detalle que enfureció a sus seguidores

Según explicó el periodista Javier Ceriani, el pastel había sido elaborado con dedicación por una fan que quiso sorprenderla con un regalo especial.

La hija de la pastelera aseguró en redes sociales que su madre invirtió tiempo en su preparación, con gran entusiasmo por la oportunidad.

Katty Perry estaba celebrando su cumpleaños número 41. (Javier Ceriani/Instagram)

Así quedó el pastel elaborado por una fan. (Javier Ceriani/Instagram)

Al conocerse este detalle, las críticas hacia la cantante estadounidense se multiplicaron y muchos la acusaron de falta de empatía y respeto hacia quienes la admiran.

El incidente se viralizó y miles de usuarios han manifestado su decepción.