Besos y abrazos: Katy Perry y Justin Trudeau encienden rumores amorosos

Katty Perry fue capturada con un expolítico famoso. (CHRIS JACKSON/AFP)

Después de semanas de rumores y especulaciones, el supuesto romance entre Katy Perry y Justin Trudeau dejó de ser un misterio.

Unas fotografías publicadas por el Daily Mail muestran a la cantante y al exprimer ministro canadiense disfrutando de un día en yate, abrazados y dándose un beso que confirma lo que muchos sospechaban: entre ambos hay algo más que amistad.

Las imágenes fueron tomadas en la costa de Santa Bárbara, California, y rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde los seguidores de la artista celebraron la inesperada pareja. Hasta el momento, ni Perry ni Trudeau han emitido declaraciones al respecto, pero las imágenes hablan por sí solas, según destacó La Vanguardia.

Los rumores sobre esta relación comenzaron a circular a mediados del verano, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon, en Montreal. En esa ocasión, Perry se encontraba en la ciudad como parte de su gira The Lifetimes Tour, mientras que Trudeau asistió al concierto que la cantante ofreció el 30 de julio en el Bell Center, acompañado de su hija.

Medios como TMZ reportaron en aquel momento que durante la cena la pareja se mostró muy cercana y con evidente complicidad, lo que despertó las primeras sospechas entre los fanáticos. A pesar de sus intentos por mantener la discreción, las imágenes de ese encuentro se difundieron rápidamente, generando una ola de comentarios sobre un posible romance.

Katty Perry fue vista con Justin Trudeau. Captura (la vangua/La Vanguardia)

Tanto Perry como Trudeau han pasado recientemente por rupturas importantes. La intérprete de Firework terminó su relación con el actor Orlando Bloom el pasado julio, luego de casi una década juntos y una hija en común. Por su parte, Trudeau anunció en 2023 su separación de la periodista Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años y tuvo tres hijos.

Con estas nuevas imágenes, parece que ambos han decidido darle una nueva oportunidad al amor, y aunque todavía no han confirmado oficialmente su relación, el beso en el yate parece ser la prueba más clara de que entre ellos hay una conexión real.