Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz, se casó: vea las primeras fotos de la boda

Linda Liz, la hija mayor de Lynda Díaz, se casó este sábado con su atractivo prometido, el estadounidense Colby Wat, en una celebración que ya comenzó a causar sensación en redes sociales.

Las primeras imágenes del evento fueron compartidas por María Jesús Prada, heredera de Teletica y mejor amiga de la novia, así como por Nicole “Coco” Roper, la hermana del medio.

Linda Liz, hija mayor de Lynda Díaz, junto a su esposo Colby Wat tras el sí. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

Detalles de la elegante boda

Entre lo que se ha visto en redes, destacan la decoración del lugar, el queque de los novios, que fue bastante divertido y fuera de lo común, y los elegantes looks en color negro de los invitados, ya que ese fue el "dress code" de la noche.

El evento se realizó en un sitio tipo cabaña de Miami con un ambiente íntimo y elegante que resaltó la belleza del lugar y la alegría de los presentes.

Linda Liz y su esposo se casaron entre muchas flores y luces. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

El divertido queque de bodas de Linda Liz

Amigas e invitados especiales

María Jesús Prada mostró cómo ella y su esposo se vistieron para el gran día, un evento muy especial para la periodista de Teletica, pues Linda Liz es su mejor amiga de toda la vida.

Linda Liz junto a su mamá Lynda Díaz. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

En tanto, Nicole “Coco” Roper compartió un video de una toma casi 360 del lugar de la boda. También mostró la primera foto de los novios, a quienes desde La Teja les deseamos muchas felicidades.

Lynda Díaz muy feliz por el matrimonio de su hija Linda Liz. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

Coco Roper, así como todos los invitados, llegaron a la boda vestidos de negro. Fotografía: Instagram Coco Roper. (Instagram/Instagram)

Linda Liz se casa entre elegancia, sobriedad y muchas flores

Así conocieron los invitados la mesa asignada para la boda de Linda Liz. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)