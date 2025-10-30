María Jesús Prada, de Teletica, tuvo especial detalle con la hija de Lynda Díaz que se casa

La periodista de Teletica María Jesús Prada tuvo un detalle muy especial con Linda Liz, la hija mayor de Lynda Díaz, quien se casa este sábado 1 de noviembre en Miami.
Un gesto con amor y dedicación
Prada contó el miércoles por la noche sobre el gran momento que vivirá su mejor amiga y reveló que ella misma se puso manos a la obra en los preparativos.
Según la comunicadora, ayudó personalmente a hacer algunos detalles para la boda, un gesto que la llenó de mucha satisfacción.
“No hay sentimiento que se compare con el honor de ayudar a tu mejor amiga, con tus propias manos, a hacer los detalles para su boda”, confesó María Jesús, sin especificar exactamente qué trabajo realizó para el gran día de Linda Liz.
La emoción de la novia
La futura esposa agradeció públicamente a su amiga por la ayuda e insinuó estar conmovida por el gesto por un emoticón que usó al referirse a eso en Instagram.
“Muy agradecida”, escribió Linda Liz en respuesta a la historia de Chuza, como le dicen a María Jesús.
Preparativos y expectativas para la boda
La periodista también habló sobre lo que significa Linda Liz en su vida y adelantó a sus seguidores lo que se viene este fin de semana.
“Prepárense porque este fin de semana se casa mi mejor amiga de, literal, toda la vida; mi hermana de la vida, y este fin va a ver demasiado contenido de esta boda para que sepan y me disculpen el spam”, dijo María Jesús.
La comunicadora ya viaja rumbo a Miami para la gran celebración, a la que los invitados deberán asistir completamente de negro.