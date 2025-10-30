El mensaje de Lynda Díaz tras las honras fúnebres de su exesposo Gary Austin

Este miércoles se llevaron a cabo en Miami las honras fúnebres de Gary Austin, y tras el último adiós al empresario, su exesposa Lynda Díaz sorprendió con el mensaje que compartió en redes sociales.

Gary Austin falleció el pasado domingo 26 de octubre a los 84 años y es padre de los gemelos Tiffany y Gary, quienes nacieron de su matrimonio con Díaz, entre 2002 y 2010.

Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz, durante la boda de Nicole "Coco" Roper. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

Mensaje sobre la privacidad de los funerales

Tras el funeral de su exmarido, Lynda publicó en sus historias de Instagram una imagen con una reflexión sobre el carácter privado de estas despedidas, probablemente porque varias personas le estaban preguntando al respecto.

“Los funerales son momentos sagrados de despedida, instantes para honrar a quien ha partido y para acompañar a la familia en su dolor. Deberían reservarse para la familia inmediata, cuidando la intimidad y el respeto que estos momentos exigen”, se lee en el mensaje publicado por la exmodelo.

“No es un lugar para mostrarse, ni para buscar reconocimiento; asistir sólo tiene sentido si tu corazón realmente desea acompañar y sostener a quienes sufren. La verdadera presencia se mide en acciones silenciosas y sinceras, no en apariencias ni palabras vacías”, continúa.

Lynda Díaz publicó esta imagen con este mensaje en Instagram. Fotografía: Instagram Lynda Diaz. (Instagram/Instagram)

La familia enfrenta el dolor

Lynda Díaz ha mantenido en su entorno el difícil momento que atraviesa la familia, y que ha golpeado con más fuerza a sus hijos menores.

De la despedida de Gary Austin solo trascendieron dos imágenes compartidas por Linda Liz, la hija mayor de Lynda: un arreglo floral con el mensaje “We love you dad” (Te amamos, papá) y una foto de ella sosteniendo una rosa azul en su mano.

Linda Liz publicó esta fotografía del funeral de Gary Austin. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

Gary Austin fue como un padre para Linda Liz y Nicole, las otras hijas de Lynda Díaz.