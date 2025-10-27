Coco Roper sobre la muerte de su padrastro Gary Austin: “Gracias por criarme como si fuera tuya”

Gary Austin (de negro), exesposo de Lynda Díaz, se encargó de criar a sus dos hijas mayores y a sus gemelos. (redes/Instagram)

La influencer Coco Roper, hija de la expresentadora Lynda Díaz, abrió su corazón al compartir un emotivo mensaje tras la muerte de su padrastro, Gary Austin, quien falleció este domingo en Miami, Estados Unidos.

Nicole publicó unas sentidas palabras en sus redes sociales para despedir al hombre que, según contó, fue una figura fundamental en su vida y en la de su familia.

“Hoy, el cielo ganó a un hombre cuyo amor lo cambió todo. Mi padrastro no solo fue parte de mi historia, sino que la reescribió. Me mostró cómo se manifiestan la bondad genuina, la humildad y el amor incondicional en acción”, escribió.

Coco Roper recordó a su padrastro Gary Austin con este tierno video

En su mensaje, la hija de la expresentadora de Teletica, recordó con enorme cariño las enseñanzas, la paciencia y la alegría que caracterizaban al segundo esposo de su madre.

“Siempre tenía los mejores consejos, las palabras de aliento más reconfortantes y la calma más profunda en medio del caos de la vida. Tenía el don de mantener la paz en las dificultades y de recordarnos que siempre debemos buscar lo bueno en las personas, incluso cuando no era fácil verlo”, añadió.

Roper también destacó el papel que Gary jugó dentro de su familia, a quien consideraba un verdadero ejemplo de amor y fortaleza.

“Mantuvo unida a nuestra familia en cada tormenta, enseñándonos que el orgullo no significa nada sin amor y que la verdadera fuerza reside en el perdón y la gracia”.

Risa contagiosa

Además, con profunda nostalgia, recordó su alegría y la huella que dejó en su vida.

“Tenía una risa contagiosa, de esas que le hacían llorar cuando el chiste era demasiado bueno. Vivió una vida llena de historias, de lecciones, de corazón”.

Finalmente, cerró su mensaje agradeciéndole por haberla criado y formado como persona.

A Nicole y Linda Liz, las hijas mayores de Lynda Díaz, Gary Austin las crió como hijas suyas. (redes/Instagram)

“Formaste quien soy: como mujer, como madre y como alma. Y aunque mi corazón está destrozado, encuentro paz sabiendo que tu espíritu descansa con el Dios que da consuelo, amor y paz eterna.

“Gracias por criarme como si fuera tuya. Fuiste, y siempre serás, una de las mayores bendiciones de mi vida. Llevaré tus palabras, tus lecciones y tu amor por siempre. Descansa en paz, papá. Hasta que nos volvamos a ver”.

Coco, quien vive en Texas, hizo un video con varias fotos que guarda junto a su padrastro, quien también veía a su hija Ellie como su nieta.

La familia de Lynda Díaz ha recibido cientos de mensajes de apoyo y condolencias por parte de sus seguidores tras darse a conocer la muerte del empresario estadounidense.

Lynda y Gary se casaron en 2002 y la puertoriqueña ya tenía a sus hijas Nicole y Linda Liz, fruto de su primer matrimonio, y dos años después tuvo a los gemelos Gary y Tiffany por inseminación in vitro, que si son hijos del estadounidense, quien murió a los 84 años.