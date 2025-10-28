Exesposo de Lynda Díaz, Gary Austin, aún no ha sido enterrado y su funeral será este día

Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz junto a su hijastra Linda Liz Díaz, quien se casa este fin de semana. (redes/Instagram)

La familia de Lynda Díaz se prepara para despedir a Gary Austin, exesposo de la presentadora, quien falleció este domingo 26 de octubre.

Nicole “Coco” Roper, hija de Lynda, confirmó que el funeral de su padrastro será este miércoles en Miami, Estados Unidos.

Coco además contó que tanto ella como su hija Ellie viajarán desde Texas para acompañar a la familia en la ceremonia.

Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz, junto a sus gemelos y Linda Liz, hija mayor de la expresentadora de Teletica. (redes/Instagram)

No todo es tristeza

Pero no todo es tristeza en la familia de la expresentadora de Teletica, pues este sábado 1 de noviembre será la boda de su hija Linda Liz.

La hija mayor de Díaz, de 32 años, se casará con un estadounidense llamado Colby Wat, con quien se comprometió en abril pasado.

De hecho, hace unos días ella anunció en sus redes que pidió a su familia e invitados ir completamente de negro a la boda; es decir, no aceptará ningún otro color de ropa para ese día.

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz, fue operada la semana pasada y aún así viajará a Miami para el funeral y la boda de su hermana. (redes/Instagram)

En cuanto a su salud, Coco Roper contó que aún continúa recibiendo antibiótico, tras su operación de cambio de tubos la semana pasada.

“La aguja se quedará metida ahí todo el tiempo porque es la que me está manteniendo sana y salva”, dijo en sus historias de Instagram.