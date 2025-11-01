Lamine Yamal confirma su ruptura con Nicki Nicole y aclara: “No fue por una infidelidad”

Lamine Yamal confirmó que su relación con Nicki Nicole terminó, pero negó haber sido infiel. (FRANCK FIFE/AFP)

El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, decidió ponerle punto final a los rumores y confirmar que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole llegó a su fin.

La noticia la dio a conocer el propio jugador en el programa D Corazón de RTVE, en una conversación con el periodista Javier de Hoyos, este sábado.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, aseguró el joven de 18 años.

Yamal también aprovechó para desmentir que su reciente viaje a Italia tuviera algo que ver con la ruptura.

“No le he sido infiel, ni he estado con otra persona”, aclaró tajante el jugador del club azulgrana.

Una historia que comenzó como un cuento de hadas

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se hizo pública a finales de agosto, cuando la cantante subió a Instagram una foto junto al futbolista para celebrar su cumpleaños.

Ambos se conocieron meses antes, durante una fiesta organizada por el jugador para festejar su mayoría de edad. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo y del deporte.

Durante su breve relación, fueron vistos en eventos, conciertos y partidos del Barça. Incluso, Nicki Nicole asistió el pasado 21 de octubre al estadio Olímpico Lluís Companys para apoyarlo en el duelo frente al Olympiacos, donde Yamal marcó uno de los goles del 6-1.

La pareja hizo pública su historia de amor en agosto y rápidamente se volvió tendencia. (Instagram/Instagram)

Rumores, cambios y una nueva etapa

Según Infobae, las declaraciones de Yamal llegan solo unas semanas después de aquel partido, en medio de rumores sobre terceras personas. El jugador quiso dejar claro que la separación fue de mutuo acuerdo y que no hay nadie más involucrado.

La ruptura coincide con un momento de transformación personal para el delantero, quien recientemente compró una mansión que volvió a ponerlo en el foco mediático: la casa donde vivieron Shakira y Gerard Piqué.

Según medios españoles, la propiedad está ubicada en Esplugues de Llobregat, a menos de 10 kilómetros de Barcelona, y la operación rondó los 11 millones de euros.