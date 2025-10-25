Lamine Yamal lanza una dura acusación contra el Real Madrid antes del clásico

Lamine Yamal, con apenas 18 añitos, ya empieza a mostrar tintes de su personalidad, pues no le teme a nada.

El canterano del Barcelona calentó el clásico del próximo domingo, lanzándole un dardo fuertísimo al Real Madrid antes de su visita al Santiago Bernabéu.

Durante el programa de la Kings League, la liga de streamers y personalidades famosas de Gerard Piqué, en la que Lamine Yamal es presidente de un equipo, La Capital, se realizó un espacio para hablar de la segunda jornada de dicho torneo, en el que el club del culé, se vería las caras con Porcinos de Ibai Llanos, uno de los personajes más famosos del internet en España, el cual es aficionado al Real Madrid.

Lamine Yamal asegura que el Real Madrid es un equipo que roba. (Lamine Yamal/Instagram)

Durante la charla con Ibai, y el resto de presidentes, Yamal no se mordió la lengua, asegurando que Porcinos, es lo equivalente al Real Madrid, afirmando que roban, es decir que reciben ayudas arbitrales.

Los episodios recientes entre el Barcelona y el Real Madrid

La última temporada fue de un claro dominio blaugrana, jugaron 4 juegos oficiales, y un amistoso de pretemporada, y en todos se impuso el conjunto de Hansi Flick, no obstante fueron partidos cargados de polémicas.

En la pretemporada, el Barcelona ganó 2-1, seguidamente en la primera vuelta de la campaña liguera, goleada culé de 0-4 en el Bernabéu, con gol de Lamine Yamal incluido, más doblete de Lewandowki y uno de Raphinha.

Nos tenemos que trasladar a la final de la Supercopa, otra goleada del Barcelona 5-2, en el que hubo polémicas, tras una expulsión al arquero Wojciech Szczęsny, en el conjunto blaugrana, pero los de Flick se quejaron de un par de posibles expulsiones perdonadas a Vinicius y Camavinga, sin embargo, el arbitraje no afectó al ganador de dicho clásico.

La final de la Copa del Rey, estuvo cargada de polémica, y una vez más, triunfo barcelonista 3-2 con un tanto de Jules Kounde en el tiempo extra, no obstante, en este juego los merengues amenazaron con no presentarse por unas declaraciones previas a dicha final por parte de los colegiados, de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes, que se quejaron de unos videos que publicó Real Madrid TV quejándosenn de las labores de los árbitros.

Jules Kounde fue el héroe de la final de Copa del Rey ante el Real Madrid de la campaña pasada. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

En el último clásico se terminó de definir la Liga, con remontada culé tras empezar abajo 0-2, y luego ganar 4-3, y con eso sentenciar la competición que ya estaba próxima a llegar a su última fecha.

El momento actual de los equipos

El Real Madrid llega como líder liguero tras nueve fechas. En total suman 24 unidades, dos por encima del equipo de Hansi Flick que es segundo, y muy por arriba del tercer puesto Villarreal que es tercero con 17 puntos, mientras que el Atlético es cuarto, uno por debajo del conjunto amarillo.