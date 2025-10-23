Lionel Messi renueva su contrato con el Inter Miami hasta el 2028

El Inter Miami anunció la renovación de Lionel Messi hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, lo que garantiza que el astro argentino esté en activo durante la Copa del Mundo del año que viene.

“El sueño se hace más fuerte. Leo Messi amplió su contrato hasta el 2028, convirtiendo el Miami Freedom Park en su hogar, donde liderará a nuestro Club cuando abra sus puertas en el 2026”, informó el equipo este jueves.

El jugador se refirió a su renovación.

“Me alegra poder seguir aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en el Miami Freedom Park.

Lionel Messi seguirá con el Inter Miami hasta el 2028.

“Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que realmente me alegra poder seguir aquí”, dijo Messi.

Detalles de la renovación de Lionel Messi

La exestrella del Barcelona venía negociando desde hace meses la prolongación de un contrato que esta temporada le reportó un salario de $20 millones (10 mil millones de colones al año).

Uno de los abanderados de la aventura de Messi en Miami ha sido David Beckham, el exfutbolista inglés y copropietario de las Garzas, quien celebró que el Diez “sigue tan comprometido como siempre y todavía tiene el deseo de ganar”.

“Tener a un jugador que ama tanto este deporte, que ha hecho tanto por él en este país y que inspira a la nueva generación de jóvenes talentos, es un privilegio”, destacó Beckham.

De cumplir íntegramente su nuevo compromiso, el futbolista más laureado de la historia seguirá en activo como mínimo hasta los 41 años.

Messi, que había avanzado que el Inter sería su último club, ha manejado sus tiempos con precaución y por ahora no ha confirmado públicamente su participación en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que Argentina defenderá la corona.