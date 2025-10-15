Ni el tiempo puede con Messi y Cristiano: los récords siguen cayendo

Lionel Messi realizó dos asistencias ante Puerto Rico (LUIS ROBAYO/AFP)

Pasan los años, y tanto Lionel Messi, con 38 años, como Cristiano Ronaldo, con 40, se mantienen llevando la pauta en la historia futbolística.

Cada uno persigue un récord sin precedentes en la historia de este deporte, y pese a la edad, se mantienen vigentes y a las puertas de disputar un sexto Mundial cada uno el próximo año, en el que Argentina es una de las favoritas para llegar al bicampeonato del mundo, y de paso sumar su cuarta estrella.

Portugal, pese a ser un combinado nacional sin tanta historia como la Albiceleste, llegan con una gran generación que acuerpa a un Cristiano Ronaldo, que pese a no tener menos años, sigue anotando, y es una de las candidatas a pelear por su primera estrella de campeón mundial en Norteamérica 2026.

El nuevo récord de Lionel Messi

Messi es el máximo asistente de la historia del fútbol de selecciones. (FRANCK FIFE/AFP)

Argentina ya está clasificada a la próxima cita mundialista, así que en esta última jornada de fecha FIFA, Leo Messi jugó el último amistoso ante Puerto Rico, dando dos asistencias, que le otorgaron la marca como el máximo asistidor de toda la historia del fútbol de selecciones con 60, dejando atrás a Neymar y Landon Donovan con 58.

El astro argentino no solo consiguió esta cifra, sino que está a solo dos asistencias más de ser el primer jugador de la historia en llegar a 400, un récord que parece inalcanzable para el tiempo actual de este deporte. Sin mencionar que el mismo Messi está a las puertas de llegar a 900 goles en su carrera.

Cristiano Ronaldo rompe otra marca y se acerca a los 1000 goles

Cristiano llegó a 41 goles en las eliminatorias mundialistas. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Con Portugal, Cristiano logró este martes marcar dos anotaciones ante Hungría, siendo ya el máximo goleador de la historia de las eliminatorias mundialistas con 41, seguido de Carlos Ruiz de Guatemala con 39, no obstante el verdadero reto del Bicho es ser el primer goleador en llegar a los mil tantos en el fútbol profesional.

CR7 tiene 948 anotaciones, por lo que le faltan 52 tantos, y en febrero próximo cumplirá los 41 años. El récord puede parecer aún lejano, no obstante, el Comandante sigue vigente con sus anotaciones con su selección y en la Liga de Arabia Saudita.