Jafet Soto responde a Erick Lonis sobre el tema de las recomendaciones de jugadores a la Selección

Jafet Soto le respondió a Erick Lonis. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto habló previo al choque ante Alajuelense del jueves, sobre la situación de la Selección Nacional y las declaraciones dadas por Erick Lonis.

Pasó la fecha FIFA con cuatro puntos para Costa Rica tras empatar en San Pedro Sula ante Honduras en el estadio Francisco Morazán sin goles, y un contundente triunfo ante Nicaragua 4-1 en San José para que la Tricolor se coloque segundo, en puesto de repechaje, así que el tema de los convocados y el acierto para estos últimos juegos realza la buena labor realizada.

Erick Lonis integrante del comite deportivo de Saprissa (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

La respuesta de Jafet Soto

El asunto de la convocatoria de Miguel Herrera y las diversas frases que se han dicho sobre que al Piojo le hablaron en el oído para llamar a uno u otro futbolista, fueron parte de las declaraciones de Jafet Soto, tras palabras dicha por Erick Lonis previamente al respecto, de que en el Comité Ejecutivo solo a una persona se le tomaban esas recomendaciones.

“En el Comité Ejecutivo hay compañeros de la Liga, Cartago, Saprissa, todos somos un voto, todos tenemos las mismas responsabilidades, y referirme a ese tipo de temas si se dice que eso pasa se debería abrir una investigación a ver si eso realmente pasa, como dice la gente no como lo dice él (Lonis). Muchas veces hay personas que necesitan bajarle el piso a otras para sentirse bien o para sentir que hacen algo en contra, hablo en general, de la misma forma a mí no me van a quitar 14 campeonatos cuando alguien quiere referirse o insinuar cosas”, comentó Soto diciendo que la pregunta en la conferencia es ya que se imaginan que es por él.

Kendall Waston fue una de las caras nuevas en la convocatoria. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Que feíllo que él (Lonis) tenga al presidente de Saprissa ahí, que feíllo que también esté el presidente de la Liga y de Cartago, y yo respondo de forma muy general, repito, ¿quién me va a quitar 14 campeonatos o el bicampeonato? , ahí está ya, lo bailado no me lo quita nadie”, añadió.

El rating que genera hablar de Herediano según Jafet Soto

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Alajuelense de este jueves, el mismo Jafet Soto comentó sobre lo que genera Herediano en diversos espacios deportivos.

“Mucha gente pasa pensando mucho en lo que hacemos acá en el Herediano, de puedo apostar que los ratings más grandes del fútbol nacional los da el Club Sport Herediano, a nosotros si le importamos a las otras aficiones más grandes del país, entonces nos ven siempre, a diferencia de ellos, entre ellos no se ven, los dos si nos ven a nosotros, se lo puedo apostar”, comentó Jafet sobre Alajuelense y Saprissa.