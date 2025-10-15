Hermano de Alonso Martínez revela cosas del jugador que nadie sabe y eso explica muchas cosas

Alonso Martínez celebra este miércoles su cumpleaños, en medio del gran momento que vive con la Selección Nacional. John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

El delantero Alonso Martínez celebra este miércoles 27 años y es imposible no destacar el gran momento que vive con el New York City, equipo de la MLS y con la Selección Nacional.

El martes por la noche, el jugador de isla de Chira marcó dos de los cuatro goles que anotó Costa Rica, en el partido contra Nicaragua y muy cerca de él tuvo a tres de sus hermanos y a su sobrina, quienes llegaron a la Joya de La Sabana para apoyarlo.

Rodolfo Martínez, hermano mayor del jugador, conversó con La Teja sobre el presente del futbolista porteño y contó cómo celebraron por adelantado el nuevo año de vida del exjugador de Alajuelense.

“Para este partido nos pusimos de acuerdo y fuimos mis hermanos Carlos, Wilson y su esposa, Geslyng mi hija y yo y varios primos. También nos acompañó Luciana, la esposa de Alonso.

“Carlos es el único que vive en la isla con mi mamá (doña María Flory) y se vino desde allá y los demás vivimos en Puntarenas y luego del partido compartimos un rato con él. Nosotros siempre vivimos los partidos con un poco de nervios, pidiéndole a Dios que lo libre de alguna lesión, que ojalá le vaya bien y pueda hacer goles.

“Para este partido, mi mamá no nos pudo acompañar, se quedó en la isla, pero ella siempre está atenta, es como un árbitro, reclama cuando le hacen alguna falta a Alonso y vive intensamente cada partido, al igual que las personas que viven en la isla”; dijo emocionado Rodolfo.

3 goles lleva Alonso en la eliminatoria mundialista.

La familia de Alonso Martínez celebra cada logro del jugador. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Alonso: el goleador y el orgullo de Isla Chira

Rodolfo habló más que orgulloso de todo lo bueno que hace Alonso con su club y con la Sele. En la actualidad, Martínez lleva 17 goles, en 29 partidos y en la presente eliminatoria, con Costa Rica suma tres tantos.

“Estamos muy orgullosos de lo que ha logrado porque le ha costado mucho. Siempre estamos pendientes de cada partido, sabemos que hay partidos en donde le va bien, en otros no tanto, pero nunca dejamos de apoyar.

“Verlo en la MLS, con la camisa de la Selección es toda una experiencia para nosotros porque muchos pensarán ‘él viene de una isla’ y gracias a Dios y a su empeño ha logrado muchas cosas. Incluso, para llegar a Alajuelense tuvo que pasar muchas pruebas, quemar etapas y está cumpliendo sus objetivos”; destacó.

A miles de kilómetros del Nacional, en la isla de Chira, el ambiente no cambia: decenas de niños y adultos se reúnen en el Complejo Deportivo Alonso Martínez para tirarse la mejenga y vivir las emociones de cada partido del jugador.

“Cuando Alonso juega, la gente llega a observar los partidos al complejo, porque también tiene un restaurante y es muy lindo, porque la gente se involucra de lleno con Alonso, sentimos la buena vibra de los vecinos”, destacó.

Alonso y su familia tienen un complejo deportivo en la Isla de Chira. Instagram CD Alonso Martínez. ( Instagram CD Alonso Martínez. /Instagram CD Alonso Martínez.)

Alonso Martínez con los pies en la tierra

Este martes bastó el pitazo final del salvadoreño Ismael Cornejo, para que Alonso saliera del terreno de juego del Nacional y conversara con los medios. Ya cuando concluyó el encuentro con la prensa, el jugador pudo reunirse con sus hermanos y demás parientes.

“Apenas nos encontramos, lo primero que hicimos fue abrazarlo, que sintiera que estamos ahí y siempre vamos a apoyarlo, desearle lo lo mejor, porque hoy (martes) en la mañana ya se iba para Nueva York.

“Siempre buscamos un espacio para compartir con él y eso nos deja tranquilos, porque por lo menos pudimos verlo y que él sepa que tiene nuestro apoyo y hace unos días pudimos celebrar el cumpleaños. Sabemos que estaría concentrado y él respeta mucho ese tiempo y en medio de todo el trajín logramos reunirnos un momento para festejarlo en familia”, agregó.

Para Rodolfo, es vital que su hermano menor tenga los pies en la tierra y eso se lo debe en especial a su madre.

Alonso Martínez lleva 17 goles en la presente temporada de la MLS. AFP. (BENJAMIN B. BRAUN/Getty Images via AFP)

“Desde que Alonso estaba en la Liga nunca quiso aparentar más de lo que es, mantener el carisma que lo caracteriza y eso se lo debemos gracias a nuestra madre, que desde que éramos pequeños nos inculcó el amor a Dios, a trabajar, nos enseñó el respeto.

“Y eso le ha ayudado a Alonso a mantener ese balance de no creerse más que otras personas, que pese a que le va bien no es superior a otras personas y por eso, siento que él le va bien, porque cuenta con Dios como su guía y no pierde su humildad”, añadió.