Manfred Ugalde mostró con un detalle por qué es de los jugadores más queridos de la Selección

Manfred Ugalde anotó el tercer gol para Costa Rica en el juego contra Nicaragua

Por Yenci Aguilar Arroyo
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Manfred Ugalde mostró por qué es uno de los jugadores más queridos por la afición. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Manfred Ugalde, delantero de la Selección Nacional demostró con un detalle, por qué es uno de los jugadores más queridos de la afición.

El lunes por la noche, luego del partido entre Costa Rica y Nicaragua, el jugador del Spartak de Moscú fue uno de los más aclamados por los fiebres.

El gesto de Manfred Ugalde con la afición

Un video del periodista Kevin Jiménez muestra al chamaco cuando se acercó a un grupo de niños. Manfred se quitó la camisa y la lanzó y además, el 9 entregó otra de sus prendas de vestir, que era de color morado.

Apenas terminó la mejenga, Manfred debía irse con el departamento de prensa de la Fedefútbol, pero el jugador prefirió compartir unos segundos con la gente que llegó a apoyarlo al estadio Nacional.

Un gran gesto de Ugalde que demuestra que su calidad humana es similar a la futbolística.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

