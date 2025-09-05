Alonso Martínez fue muy sincero sobre las opciones que tuvo de llegar al Ajax de Países Bajos

Alonso Martínez atendió a la prensa este jueves y habló de sus opciones de ir al Ajax. (Pantallazo Youtube de FCRF/Pantallazo Youtube de FCRF)

Alonso Martínez, delantero de la Selección de Costa Rica, es uno de los legionarios en mejor momento hoy por hoy, pues la está rompiendo en la MLS con el New York City.

Al atacante le consultaron este jueves, en la conferencia de prensa previa al partido ante Nicaragua, sobre las opciones que tuvo para llegar al Ajax de Países Bajos, la cual no se habría dado porque el cuadro gringo no quiso venderlo aún.

LEA MÁS: Gigante de Europa hizo una oferta por Alonso Martínez

Para los gringos era una situación complicada, el mercado de pases está cerrado en la MLS, por lo que si vendían a Alonso, no tendrían forma de reponerlo.

Alonso Martínez busca trasladar su gran momento en la MLS a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Muy feliz en lo personal, muy motivante que equipos como el Ajax me hayan tomado en cuenta, me siento muy feliz, es el reflejo de que estoy haciendo las cosas bien y si el profesor me da la oportunidad espero aportar con goles”, comentó.

LEA MÁS: Alonso Martínez le salvó el salario a un periodista tico y demostró lo humilde y buena gente que es

A Alonso le consultaron si le quedó una espinita por la opción que se le fue en esta ocasión con uno de los equipos de más tradición en Europa y si se ve pronto dando ese paso.

“Es muy motivante que un equipo de esa calidad se fije en uno, pero me siento muy feliz en New York y me siento bien de jugar ahí, así que eso de la espinita no sé muy bien si así sea”, destacó el atacante.

Alonso Martínez ve su futuro con mucho optimismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante la vigente temporada, el exjugador de Alajuelense lleva 14 goles en 27 partidos de liga, lo que lo ubica entre los máximos goleadores, mientras que en la Leagues Cup sumó otros dos tantos en tres partidos

Además, Martínez acumula diversos récords con los que afianza su historia en el club, al ser el tercer mejor goleador de su historia, pues acumula 35 goles en 65 partidos.