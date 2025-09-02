Gigante de Europa hizo una oferta por Alonso Martínez

Alonso Martínez la rompe con goles y asistencias en la MLS con el New York City de la MLS. (Facebook del New York City/Facebook del New York City)

Uno de los equipos de mayor tradición e historia en Europa como lo es el Ajax de Países Bajos habría hecho una oferta por el atacante costarricense Adrián Alonso Martínez,

El periodista Kevin Jiménez publicó este martes por la tarde que el gigante neerlandés le fue a tocar la puerta al New York City de la MLS para llevarse al chireño de inmediato.

“New York City rechazó una oferta del Ajax por Alonso Martínez, el mercado de fichajes en la Eredivisie cierra hoy a las 4 p. m., hora de CR, la ventana de transferencias de MLS está ya oficialmente cerrada y se les hace imposible conseguir un reemplazo“, indicó.

Los gringos no se quieren deshacer de su principal figura este torneo, un futbolista que la está rompiendo en la MLS y convence tanto con goles como con su juego.

Durante la vigente temporada, el exjugador de Alajuelense lleva 14 goles en 27 partidos de Liga, mientras que la Leagues Cup sumó otros dos tantos en tres partidos.

Además, Martínez acumula diversos récords con los que afianza su historia en el club, al ser el tercer mejor goleador de su historia en el que acumula 35 goles en 65 partidos.