Alonso Martínez habló claro sobre Miguel Herrera y los errores de la Selección Nacional

Alonso Martínez, delantero de la Selección Nacional reconoció la responsabilidad de los jugadores en el empate contra Haití. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alonso Martínez, delantero de la Selección Nacional, respaldó el trabajo del técnico Miguel Herrera y recalcó que la responsabilidad del empate ante Haití es de los jugadores.

El jugador del New York City, quien marcó el segundo gol para la Tricolor cree que en el segundo tiempo, la desconcentración les pasó factura y ahí no tiene nada que ver el entrenador mexicano.

“La responsabilidad es de nosotros, trabajamos muy bien con el hombre (Miguel) y no sé qué pasó en los últimos 20 minutos.

“Sabemos lo que nos jugamos, en lo personal, sería un sueño ir al Mundial. Es el sueño de todos, así es el fútbol, trataremos de hacer las cosas bien en los siguientes partidos”, afirmó.

Martínez respaldó lo que dijo el Piojo en conferencia de prensa, cuando habló de una jugada que inventada por los jugadores.

“Siempre se habla de esas cosas, el hombre (así llamó al técnico) quedó muy claro de que jugamos desconcentrados, la actitud debe cambiar”, aseguró.

“Faltan 4 partidos de la eliminatoria”

Su compañero, el defensor Carlos Mora recalcó que aún no se decide nada y por eso, invitó a los aficionados a no dejar de apoyar.

“Si bien es cierto, no se han dado las cosas como queremos, tenemos que asumir la responsabilidad. Faltan cuatro partidos, nada está decidido, tenemos que ver qué hacer, autoanalizarse en cada puesto.

“Sé que hemos dejado puntos, debemos seguir mejorando, y yo invito a la afición a que nos apoyen, sé que es difícil, los entiendo, pero al final falta mucho todavía y hay que darle con todo”, afirmó.

Costa Rica tiene dos puntos en la eliminatoria mundialista. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador del U Craiova 1948 de Rumania dijo no entender por qué permitieron que Haití les anotara los 3 goles en la segunda parte.

“Jugamos bien, íbamos ganando y nos pasó en lapsos del partido, por lo general, cuando comenzamos los segundos tiempos, entramos desatentos y debemos analizar eso. Nos estamos jugando un mundial y creo que hay que autoanalizarse.

“Nadie quiere perder, todos tenemos la capacidad y la calidad, el profe lo ha visto, lo ha dicho, es una cuestión de despertar, tomar responsabilidades. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos con todo”, añadió.

