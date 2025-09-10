Deportes

Video: Esto dice Celso Borges sobre la Selección de Costa Rica en momentos en que la gente pide su regreso

Celso Borges habló sobre la Selección mientras muchos aficionados lo quieren de vuelta en la Tricolor

Por Yenci Aguilar Arroyo
Celso Borges analizó el rendimiento de la Selección Nacional, en un nuevo espacio que creó llamado "Qué parida". Captura de pantalla.
Celso Borges analizó el rendimiento de la Selección Nacional, en un nuevo espacio que creó, llamado "Qué parida". Captura de pantalla. (Captura de pantalla/Captura de pantalla.)

Celso Borges, jugador de Alajuelense, analizó el juego de la Selección de Costa Rica ante Haití el martes por la noche.

El nombre de Celso ha sonado con fuerza en los últimos días pues muchos aficionados piden que el capitán rojinegro regrese a la Tricolor, luego de su retiro de la nacional, en marzo del año pasado.

Borges lanzó un nuevo espacio en YouTube llamado “Qué parida”, en donde comentó el juego contra los caribeños al lado de su papá, el técnico Alexandre Guimaraes, y después del pitazo final dijo esto:

“A nivel de resultado, no es lo ideal, obviamente para hacer valer el punto en Nicaragua había que ganar acá, no estamos en el mejor escenario para clasificar.

“Creo que si hay un tiempo para apoyar a la Sele es ahora mismo, estar con los muchachos. Los veo que quieren, veo actitud, por situaciones de balón parado y del equipo de Haití se pusieron en ventaja, tuvimos capacidad de reacción para no perder.

“El inicio es difícil, a nivel de juego el equipo se ha mantenido bastante bien, me gustó el partido, lo que no me gustó fue el hecho de haber empatado, un juego eliminatorio en casa que tenemos que ganar”, dijo el mediocampista.

Celso Borges habló de la Selección, en momentos en el que todos piden su regreso

En este momento, Costa Rica ocupa el segundo lugar del grupo C.

En la tabla, Honduras es líder con cuatro unidades y mejor diferencia de gol (+2), mientras que la Tricolor ocupa la segunda casilla con dos puntos, la misma cantidad que Haití, ambos con diferencia de cero, pero los ticos tienen cuatro goles a favor y los caribeños tres, Nicaragua es último con una unidad.

Costa Rica vs. Haití
La Selección se dejó un triste empate ante los caribeños. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
