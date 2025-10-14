Manfred Ugalde encontró en la Selección de Costa Rica una yunta ideal con la que se entiende como hermanos

Manfred Ugalde ha encontrado un buen socio en Alonso Martínez en la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Manfred Ugalde tiene un compañero en la Selección de Costa Rica con el que ha hecho una yunta perfecta y con quien se entiende a las mil maravillas: Alonso Martínez.

El tanto que anotó Ugalde este lunes ante Nicaragua tuvo además la colaboración de “Chira” Martínez, quien llegó a presionar al arquero pinolero Miguel Rodríguez, provocando el error que terminó en gol.

LEA MÁS: Manfred Ugalde mostró con un detalle por qué es de los jugadores más queridos de la Selección

Una conexión que traspasa la cancha

La Selección Nacional ha sido el escenario ideal para que ambos delanteros se conozcan y desarrollen una gran relación dentro y fuera del campo.

“Me siento muy bien con él, la dupla con Alonso es buena, hay buena química dentro y fuera de la cancha, hablamos mucho de fútbol. Gracias a Dios, pude meter un gol que fue gracias a la presión que le hizo al portero”, señaló Manfred Ugalde tras el partido.

“Él, además, hizo un gol que yo le di de cabeza al primer palo y es parte de todo esto, pero bueno, es una dupla en la que creo que nos complementamos bien y es buena para la Selección que sigamos metiendo goles”, añadió el atacante ante la consulta de La Teja.

LEA MÁS: Alonso Martínez fue muy sincero sobre las opciones que tuvo de llegar al Ajax de Países Bajos

Alonso Martínez tiene una gran relación con Manfred Ugalde afuera y adentro de la cancha. (JOHN DURAN)

Los referentes del gol en la era del “Piojo” Herrera

Manfred Ugalde y Alonso Martínez se han convertido en la dupla titular de Miguel Herrera en la Tricolor, siendo parte de todos los juegos de la fase final rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Ambos son hoy por hoy los referentes del gol de la Sele.

En 29 partidos disputados, Ugalde suma 11 goles y 11 asistencias, mientras que Alonso Martínez registra 30 juegos y ocho tantos, todos en el último año calendario, periodo en el que el chireno se destapó como goleador tricolor.

LEA MÁS: (Video) Chilena de Francisco Calvo da vuelta al mundo y la replican en programa muy importantes