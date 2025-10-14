(Video) Chilena de Francisco Calvo da vuelta al mundo y la replican en programa muy importantes

Francisco Calvo se lució con un golazo de Chilena con Costa Rica frente a Nicaragua (JOHN DURAN/John Duran)

Francisco Calvo se lució en grande este lunes con un golazo de chilena en la victoria por 4-1 ante Nicaragua, el cual dio mucho de qué hablar tanto a nivel nacional como internacional.

La pirueta del defensor tico fue replicada por diversos medios en el extranjero, algunos muy famosos y con programas muy seguidos a nivel mundial.

Medios internacionales destacan la joya del defensor costarricense

Sitios como ESPN Deportes, Telemundo Deportes, CBS Sports Golazo, o periodistas como Luis Omar Tapia destacaron la acción del zaguero.

CBS Sports Golazo es un programa enfocado al fútbol que se transmite tanto en Estados Unidos como en Europa y que tiene programas de primera línea con icónicos exfutbolistas como comentaristas, entre ellos Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards, y en el que han aparecido otras estrellas como Alessandro Del Piero y David Beckham.

Concacaf también se sumó a las felicitaciones al destacarlo como un golazo espectacular.

Francisco Calvo realizó una chilena que puso a todos de pie en el Estadio Nacional en el partido entre Costa Rica y Nicaragua. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Francisco Calvo: “Fue algo espontáneo y muy bonito”

Para Calvo, es un tanto que todo futbolista sueña con hacer, pero que es bastante complejo.

“Es algo espontáneo, donde veo la bola es lo primero que me pasa por la cabeza y lo primero que hago y gracias a Dios, me salió un bonito gol, pero quiero recalcar que lo más importante, aparte de mi gol es el trabajo en equipo, el trabajo del grupo.

“Es el sueño de cualquiera, a mí me encantaría meter siempre goles así, pero no es tan fácil, fue muy bonito. He metido varios goles, en la eliminatoria pasada contra Trinidad y Tobago en ese marco, se me da bien, entonces agradecido con Dios, dedicárselo a él, a la familia, a toda esta gente que vino y llenó el estadio”, comentó.

Los números de Calvo con la Selección de Costa Rica

Francisco Calvo acumula 113 partidos con la Selección de Costa Rica, en los que registra 16 goles, una cifra notable para un defensor central.