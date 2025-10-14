Rolando Fonseca nos ubicó y tiró su verdad sobre triunfo de la Selección de Costa Rica

Rolando Fonseca fue muy directo sobre lo que signifca la victoria ante Nicaragua. (Teletica Deportes/Captura)

Rolando Fonseca no se anduvo por las ramas para hablar y ser muy sincero sobre la Selección de Costa Rica tras su triunfo ante Nicaragua, a la que asegura aún le falta mucho para sacar pecho.

En un análisis en Telenoticias, el goleador histórico de la Tricolor aseguró que la victoria ante los pinoleros no debe alejarnos de la realidad de una selección que aún muestra muchas falencias. Se cumplió el objetivo de sacar los tres puntos para seguir vivos, y hasta ahí.

“Parecíamos la máquina tica, pero contra Nicaragua”

Para Rolo, hay que empezar por hacer lo mismo de esta jornada de eliminatorias: frenar el campeonato para la próxima fecha de noviembre, plan que en realidad ya está dispuesto por la Unafut y la Fedefútbol.

“Parecíamos ayer la máquina tica, la máquina tica, pero contra Nicaragua. Es que eso es. Partido malo que no nos invita a nada, pero que hoy nos ocuparía a que hoy el Comité Ejecutivo, Unafut y clubes, deberían estar pensando en cómo reestructurar el campeonato y preparar la jornada del 13 de noviembre”

“Costa Rica es un equipo sin ideas en ofensiva”

Fonseca fue todavía más crítico con el rendimiento mostrado por la Tricolor:

“Costa Rica es un equipo sin ideas en ofensiva, que anotamos goles, muy bien, pero es un equipo desordenado, tácticamente no juega a nada. Don Miguel Herrera tiene un equipo muy desordenado y que gracias a las características, coraje, ímpetu, corazón se sacan los resultados y gracias al portero que puso Nicaragua, realmente, porque un portero con un poquito más de oficio, nos hubiéramos visto totalmente diferente, hay algo que todavía no nos alcanza”, dijo el exdelantero.

Miguel Herrera todavía tiene mucho trabajo por hacer aseguró Rolando Fonseca. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para Fonseca, Miguel Herrera necesita tiempo para encontrar a los socios de los jugadores que pasan un gran momento, lo que ha sido uno de sus grandes problemas.

“Qué debemos hacer, cómo cambiamos, cómo cambiamos el ritmo de juego, acá viene la historia, tenemos muchos años de ser un equipo que no propone sino de los que esperábamos, pero ahora tenemos que hacerlo, dos partidos en los que tenemos que hacerlo, ¿cómo? para eso se le contrató a Miguel y en un par de microciclos ver qué hace diferente", indicó.