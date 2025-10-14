Miguel Herrera contradijo al Fantasma Figueroa sobre el culpable de la derrota de Nicaragua

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional destacó la realización del microciclo previo a los juegos contra Honduras y Nicaragua. John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica reconoció el aporte que jugadores de experiencia como Kendall Waston y Celso Borges le dieron a la Tricolor, para el juego contra Nicaragua.

Luego del encuentro contra los pinoleros, el Piojo destacó que “Celso estuvo con nosotros, pero no estuvo listo para poder jugar y ya lo he dicho antes. No voy a descartar a nadie, hoy pueden ser otros jugadores, dependiendo de lo que necesite y Celso y Waston ayudan en su presencia, Waston hace un gran partido y Celso nos ayudó mucho en transmitir a los jóvenes”.

Contradijo al Fantasma

El entrenador mexicano habló del portero de Nicaragua Miguel Rodríguez, a quien el técnico Marco Antonio Figueroa señaló uno de los responsables de la derrota contra los ticos.

“Puedes tener un partido malo, pero no te comes la responsabilidad de un juego. Cuando metes 4 goles en un partido es porque el rival te pasó por encima, tuviste la pelota, pero no tuviste profundidad y qué culpa podría tener el portero.

“Hicimos un gran gran trabajo, ganamos en el orden, nos equivocamos en la jugada del gol de ellos, pero no bajamos los brazos”, destacó.

El entrenador destacó el aporte de Kendall Waston en los juegos contra Honduras y Nicaragua. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La mejora de la Selección Nacional

Herrera destacó la mejora que tuvo el equipo en el encuentro ante los nicaragüenses.

“Me gusta el orden que en estas fechas el equipo demostró, no nos traijimos la victoria en Honduras por mala suerte. Hay mucho que mejorar, analizaremos los videos de esta fecha para sacar las conclusiones más importantes.

“El equipo puede mejorar más, iremos tratando de sacar lo mejor posible de cada muchacho”, comentó.

Miguel cerró la conferencia de prensa, hablando de la importancia que tuvo el recién finalizado microciclo con los jugadores locales, ante la solicitud que haría la Fedefútbol, ante Unafut previo al encuentro contra Haití.

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional destacó la mejoría de la Tricolor, en el juego contra Nicaragua. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

“El microciclo fue importante para empaparnos de los jugadores locales, es importante que los jugadores locales levanten la mano y pude tener amplitud de visión para los locales”; dijo.