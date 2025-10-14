Salen más detalles del incidente entre Fuerza Pública y un jugador de la Selección de Nicaragua

13/10/2025, San José, Estadio Nacional, partido de la eliminatoria al mundial 2026 entre Costa Rica y Nicaragua. (John Duran/John Durán)

La Fuerza Pública reveló nuevos detalles del incidente que habría protagonizado un jugador de la Selección de Nicaragua con las autoridades de nuestro país, previo al encuentro con Costa Rica de este lunes.

A través del departamento de prensa, se informó lo siguiente:

“Debemos indicar que una persona se presentó ante oficiales de la Fuerza Pública ubicados en el Estadio Nacional para ejecutar una orden de apremio en contra de un jugador de Nicaragua.

“La mujer alegaba una deuda pendiente por pensión alimentaria por parte de uno de los jugadores. Los agentes en sitio constataron la información y luego de una coordinación con la Federación Costarricense de Fútbol, el señalado logró cancelar en sitio lo adeudado; por lo que no fue necesaria su aprehensión”.

Francisco Calvo marcó el cuarto gol, en el juego entre Costa Rica y Nicaragua. John Durán. (JOHN DURAN)

Federación de Nicaragua pide una investigación a la FIFA

Ante lo ocurrido, la Federación de Fútbol de Nicaragua le solicitará una investigación a la FIFA, según informaron en un comunicado emitido en sus redes sociales.

“En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia.

“Dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel.

“Queremos dejar constancia de que el seleccionado nacional se encuentra en territorio costarricense desde el pasado sábado por la noche, que las autoridades competentes han tenido conocimiento pleno de la identidad y paradero de todos los jugadores durante tres días consecutivos y que incluso participaron en la reunión de seguridad celebrada la mañana de hoy en el propio estadio.

“Rechazamos categóricamente la forma, el momento y el contexto en el que se ejecutó dicha diligencia, la cual compromete la integridad emocional del jugador, altera la preparación del equipo y vulnera el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competición internacional.

“Fenifut exige que este hecho sea investigado por las autoridades deportivas competentes y por la propia FIFA; y se tomen las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan jamás en el marco de una competencia oficial”.