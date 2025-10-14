¿Cómo queda el grupo C de la eliminatoria de Concacaf luego de la victoria de Costa Rica?

Costa Rica sigue con vida en el camino hacia el Mundial del 2026. John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

La Selección de Costa Rica se impuso 4-1 a Nicaragua y mantiene vivas sus esperanzas en el camino hacia la Copa del Mundo 2026, sumando puntos clave en la eliminatoria y demostrando un fútbol sólido y mucha confianza de cara a los próximos compromisos.

Los goles de Alonso Martínez, Manfred Ugalde y Francisco Calvo cayeron como agua en el desierto, en el complejo camino que ha recorrido la Sele desde que comenzó la eliminatoria en setiembre.

Ahora, el equipo que dirige Miguel Herrera tiene dos juegos claves, con los que cierra el camino en la eliminatoria: visitar a Haití el jueves 13 de noviembre y concluye el 18 de noviembre contra Honduras, en el estadio Nacional.

Pero ¿cuál es la situación del grupo C; luego de la jornada que se disputó este lunes?

Honduras impuso su autoridad y goleó a Haití, por marcador de 3-0. AFP. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Así está el grupo C de la eliminatoria de Concacaf

En el grupo C de la eliminatoria de Concacaf se localizan las selecciones de Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua.

Los catrachos cerraron la jornada 4 con una importante victoria sobre Haití, que le permite colocarse en el primer lugar de la clasificación, con 8 puntos. La “H” goleó a los caribeños 3-0, con anotaciones de Kevin Arriaga, Anthony Lozano y Romell Quioto y de esta manera, los haitianos se quedaron con cinco unidades.

Al cierre de la jornada de este lunes, Costa Rica se quedó en el segundo puesto, con 6 puntos y Nicaragua se mantiene con una unidad, lo que aleja toda esperanza de meterse en la máxima fiesta mundialista.

Con este panorama, Costa Rica no puede arriesgarse más y deberá sumar de a 3 puntos en los dos partidos que faltan, lo que le permitiría enviar a Honduras al segundo lugar. Si gana ambos duelos, llega a los 12 puntos, lo que le asegura la clasificación directa.

Estos son los juegos que restan de la eliminatoria:

- 13 de noviembre: Haití vs Costa Rica: estadio Ergilio Hato, Willemstad.

- 13 de noviembre: Nicaragua vs Honduras: estadio Nacional de Managua.

- 18 de noviembre: Costa Rica vs Honduras: estadio Nacional

- 18 de noviembre: Haití vs Nicaragua: estadio Ergilio Hato, Willemstad.

Manfred Ugalde marcó el tercer gol para Costa Rica, en el juego contra Nicaragua. John Durán. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Felicidad en la Selección Nacional

Alonso Martínez, quien anotó los dos primeros goles del encuentro contra los pinoleros reconoció que lo que sigue depende únicamente de los nacionales.

“Tenemos que pensar en lo que viene y esa era la mentalidad del equipo apenas salimos. Estamos con nuestra gente, nuestra casa, era lo que teníamos que hacer (golear).

“Sentimos el apoyo de la afición siempre y la verdad me siento muy feliz, agradecido con Dios, con mi familia, que siempre me apoya, el trabajo del día a día, que se refleje para la Selección”, añadió el futbolista de la Isla de Chira.